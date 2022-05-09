屏基、屏東醫院 防疫門診今啟動

屏東基督教醫院恩慈大樓看診區今天起啟動防疫門診。（記者葉永騫攝）

2022/05/09 05:30

自行快篩陽性或疑似染疫症狀輕微者 可至防疫門診採檢PCR、拿藥

〔記者葉永騫／屏東報導〕 屏東縣八日新增六百九十五確診個案，今天開始，將由屏東基督教醫院及屏東醫院啟動防疫門診，凡自行快篩呈陽性，或疑似感染COVID-19且症狀輕微，可至屏基恩慈大樓看診區及屏東醫院舊急診區採檢PCR、拿藥，但四十公斤以下及十二歲以下的兒童則需至急診就醫；此外，屏東市果菜市場因為疫情嚴重，決定從十一日起休市三天。

12歲以下兒童須至急診就醫

衛生局表示，今日開始，屏基恩慈大樓看診區及屏東醫院舊急診區，提供自行快篩呈陽性，疑似感染COVID-19且症狀輕微者，可採檢PCR及拿藥的服務，屏基平日服務時間為上午九點到十二點，下午二點到五點，假日僅開放上午九點 十二點，防疫門診費用為三百五十元（含採檢）。屏東醫院服務時間為週一至週五上午九點到十一點，防疫門診費用為三百四十元（含採檢）。

屏東縣統計八日確診者六百九十五人，超過二十人的鄉鎮有七個，分別為屏東市二百五十人，潮州鎮二十五人，東港鎮四十七人，恆春鎮卅二人，萬丹鄉八十三人，長治鄉二十七人，內埔鄉三十三人。居家隔離現在管理人數八百八十二人；五歲確診以下累計二百八十例，三十九例解除隔離，無重症。居家照護累計二千零六十六人，現管一千八百七十二人。屏東縣全校班級暫停實體課程校數三校卅九班；部分班級暫停實體課程校數有八十一校一百八十班。

屏市果菜市場 11日起休市3天清消

屏東市果菜市場因疫情嚴重，十一日起休市三天進行清消，十四日重新營業後所有的攤商及承銷商進入拍賣場，必須要提出快篩陰性證明。

此外，從今天起，同辦公室或同工作場域密切接觸同事將不再匡列居隔，有症狀者依檢驗結果處置，無症狀且高風險者，已接種三劑疫苗滿十四天，可繼續工作並健康監測七天，未完整接種者，應自我隔離或居家辦公三天。

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