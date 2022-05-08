屏縣表揚模範母親 媽媽美麗走秀

模範母親走秀，展現媽媽最美的一面。（記者葉永騫攝）

2022/05/08 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕 屏東縣昨天舉行模範母親表揚大會，表揚四十四名模範母親，最高齡是九十三歲的曾李暖桃，縣長潘孟安表示，每一個媽媽都是不辭辛勞默默付出，用青春和心血成就家庭和子女，無私的愛令人動容，今年縣府特別讓媽媽們當起模特兒在現場走秀（見圖，記者葉永騫攝），展現最美麗的一面。

潘孟安主持表揚典禮，除對所有母親獻上感謝與祝福，並由花藝師為每位媽媽設計獨特的花藝提包、頭飾，讓參加走秀的十四名模範母親展現特有的風格及美麗。

潘孟安表示，母親無私奉獻及養育之恩難以回報，提醒出門在外的子女，在這偉大的日子，要向媽媽說聲感謝。他並祝福全天下的母親，母親節快樂！

今年台灣世界展望會推薦了長期擔任寄養家庭媽媽林玉騰，在擔任十六年寄養家庭期間，照顧過十五名寄養童，不辭辛勞細心陪伴教導孩子。而聲暉聽障協進會則推薦有聽力障礙孩子的張秋月媽媽，用心陪伴孩子求學路，同時擔任義工媽媽，讓孩子與同學一起學習，融入學校生活，培養正面積極的做人處事態度。還有啟智協進會推薦的張香蘭媽媽，照顧中風丈夫及情緒障礙的孩子，今年自立脫貧，堅忍不拔的精神讓人敬佩。

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