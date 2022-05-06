民進黨萬丹、內埔鄉長初選民調 境外駭客干擾

2022/05/06 05:30

來自中韓「防疫宣導」錄音電話轟炸 導致鄉民無法接到民調電話 黨部交警方調查

〔記者葉永騫、李立法／屏東報導〕民進黨萬丹、內埔鄉長初選民調於四日完成第一階段電話民調，一○六八通有效樣本數皆已完成，但在民調過程中，萬丹鄉不少市內電話用戶卻遭到「防疫宣導」錄音電話惡意干擾，發話號碼全數來自境外，警方追查不易，阻擾電話用戶接受民調意圖明顯，讓綠營基層黨員擔心影響初選公平性，建請黨中央重視。

第一階段電話民調完成

民進黨屏東縣黨部表示，內埔及萬丹鄉長初選將於五月七日進行第二階段的黨員投票，九日開封計算民調成績後，依民調七十％、黨員投票三十％加總成績，決定兩鄉提名人選。

第二階段明天黨員投票

縣黨部主委許展維表示，萬丹鄉市內電話約一萬五千支，鄉長黨內初選民調應完成一千零六十八通有效樣本數，前晚民調首日就發生許多電話用戶遭「防疫宣導」錄音電話轟炸，導致這些鄉民無法接到委託初選民調公司電話，光黨部收到檢舉的惡意電話號碼就有五十組，交警方調查。

遭檢舉惡意電話號碼50組

警方發現民眾接到「防疫宣導」錄音電話分別來自中國及韓國，與網路詐騙電話手法雷同，不易追查源頭，但在「防疫宣導」電話惡意轟炸前，卻有人透過市內電話詢問用戶的支持傾向，將進一步釐清兩者間關係及用意。

縣黨部盼黨中央重視

縣黨部指出，電話民調佔基層公職選舉黨內初選成績的七成，若類似惡意干擾民調的手法出現在市內電話數量不多、卻必須進行初選民調的鄉鎮市選區，將對初選公平性造成相當程度的影響，希望黨中央重視。

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