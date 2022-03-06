屏縣孕婦產檢 補助好孕車券6千元

屏東縣長潘孟安將好孕車券交給孕媽咪。（記者羅欣貞攝）

2022/03/06 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏縣去年嬰兒出生數為四千一百五十八人，創歷史新低，平均出生率為千分之五．一四，居全國倒數第三；為鼓勵生育，縣府昨天宣布推出「孕婦產檢交通補助」方案，符合資格的孕婦可領到價值六千元的好孕車券，三月八日起上路。

三月八日起上路

縣長潘孟安指出，去年七月起，衛福部將產前檢查增加至十四次，縣府也推出「孕婦產檢交通補助」，只要設籍屏縣的孕媽咪或設籍前新住民，且綜所稅課稅級距未達百分之二十者，於屏東十九家婦產科醫療院所領取孕婦健康手冊時，即可同步申請好孕車券。

社會處表示，好孕車券內有各二十張面額一百元及兩百元的乘車券，總價值六千元，單趟使用張數不限，但不找零，懷孕期往返醫療院所產檢，只要事先預約三家特約計程車隊，或持有身心障礙證明者也可持券預約復康巴士，即可享有乘車服務。

將於四月生下第一個寶寶的里港鄉民蔡伊婷說，之前都要騎機車或請家人接送到屏東市產檢，在預產期前還有六次產檢，現在能用到好孕車券很方便；有先天髖關節發育不良症候群的二寶媽咪林桂金也說，以前產檢時是騎機車到醫院，現在有了交通服務對孕婦、身障孕婦都會有很大幫助。

社會處表示，赴外縣市產檢者，只要至縣內七區家庭福利服務中心、竹田老人文康中心、九如全人照顧整合支援中心申請，也可獲補助好孕車券；另申請資格中，綜所稅課稅級距未達百分之二十者，約佔縣內孕婦總數百分九十九，該項措施推估目前至少有三千多位孕婦受惠。

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