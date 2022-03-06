高樹鳳梨銷日 縣府：盼達1.2萬公噸

高品質的屏東金鑽鳳梨。（記者羅欣貞攝）

2022/03/06 05:30

潘孟安為14公噸外銷鳳梨封櫃 指去年銷日6千公噸 希望今年翻倍

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣長潘孟安昨天到高樹鄉鳳梨產區，為首航外銷至日本西友超市的十四公噸鳳梨封櫃；縣府表示，去年屏東鳳梨銷日六千公噸，今年盼能翻倍到一．二萬公噸。

屏東縣鳳梨種植面積三千五百八十公頃，年產量約十三萬公噸，全台最多，佔全國三成產量，也是最早生產的地區；潘孟安表示，去年三月一日起中國禁止台灣鳳梨輸入，屏東鳳梨化危機為轉機，拓展更多日本通路，去年全部外銷量一萬兩千三百五十四公噸，日本就佔六千公噸，較前年成長三倍。

二月底已外銷超過一千公噸

縣府指出，屏東鳳梨今年二月底已陸續外銷超過一千公噸，本月起更開始大量外銷各國，除了日本，還有香港、韓國、新加坡、中東、歐洲、紐西蘭等，二○一六年縣府促成台灣屏東農業國際運銷公司的成立，結合農民、合作社和產銷班，打通更多內外銷通路，二○一九年拿到歐盟認證前進東京奧運，今年更取得全球良好農業規範、供應商道德資料交換認證報告、供應鏈安全審核等認證。

日西友超市 連三年進口屏東鳳梨

昨天在屏東農業聯合生產合作社封櫃的鳳梨，是要銷往日本SEIYU超市（西友超市），西友在日有三百二十家門市，自二○二○年起連續三年進口屏東鳳梨，三月下旬將舉辦為期近一個月的「台灣屏東鳳梨節」主題活動，讓日本消費者直接品嚐台灣鳳梨的美好滋味。

縣府農業處表示，農民種鳳梨時就特別留意照顧，使用成本高的精油避免蟲害而不是直接噴灑農藥除蟲；採收時切口平整、果柄水分收乾，利於抑菌，在產地農場完成包裝，抵達日本後就可直接配送到各地的西友超市上架。

屏東農業聯合生產合作社理事主席劉燕鳳表示，該合作社有十五位農民、鳳梨種植面積一百公頃，去年外銷日本約六、七百公噸，今年希望有一千公噸，銷日價格十分穩定，與過去銷中國價格起落很大不同，可讓農民更安心。

屏東鳳梨昨封櫃銷往日本西友超市，屏東縣長潘孟安（後排中）、農業處長鄭永裕（後排右）、農民代表陳居發（後排左）等人十分振奮。 （記者羅欣貞攝）

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