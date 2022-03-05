助農業淨零與碳匯 屏科大設辦公室

2022/03/05 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕氣候變遷，減少碳排放為全球關注議題，而農業是碳匯、固碳及碳中和的最佳路徑，以農立校的國立屏東科技大學，為讓師生及早接軌實務上的農業淨零與碳匯，透過成立「熱帶有機農業淨零與碳匯推動辦公室」的研究能量提升向外爭取計畫，進而輔導上中下游農產業生態系，以最低成本達成減碳的階段性目標。

減碳為當前國際趨勢，行政院農委會去年九月成立「氣候變遷調適及淨零排放專案辦公室」統籌規劃相關政策，訂下二○五○年淨零碳排的目標，已連八年獲世界綠色大學評比中的全台第一的屏科大，因應成立以農業淨零與碳匯為目標的任務型辦公室。

屏科大表示，屏科大光單一校區的面積就是全台灣大專院校最大，光是主校的綠地可能就比部分學校全校還廣，加上還有兩座林場，在固碳發展上擁有良好基礎，希望朝時代所趨的減碳為目標，由校內各系所老師量身為學子打造所對應的課程。

屏科大指出，所有的參與老師是由跨領域專家所組成，包含中草藥、有機農業、生物資材、森林、坡地環境、畜牧、養殖、食品加工、植物醫學、稻米雜糧作物生產及冷鏈等，強調全校皆已邁向校內碳中和的目標，希望透過研究及計畫和校園優勢，設計未來輔導全國農產業生態系上、中、下游的減碳作法，進一步永續發展。

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