為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　屏東縣

    助農業淨零與碳匯 屏科大設辦公室

    2022/03/05 05:30

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕氣候變遷，減少碳排放為全球關注議題，而農業是碳匯、固碳及碳中和的最佳路徑，以農立校的國立屏東科技大學，為讓師生及早接軌實務上的農業淨零與碳匯，透過成立「熱帶有機農業淨零與碳匯推動辦公室」的研究能量提升向外爭取計畫，進而輔導上中下游農產業生態系，以最低成本達成減碳的階段性目標。

    減碳為當前國際趨勢，行政院農委會去年九月成立「氣候變遷調適及淨零排放專案辦公室」統籌規劃相關政策，訂下二○五○年淨零碳排的目標，已連八年獲世界綠色大學評比中的全台第一的屏科大，因應成立以農業淨零與碳匯為目標的任務型辦公室。

    屏科大表示，屏科大光單一校區的面積就是全台灣大專院校最大，光是主校的綠地可能就比部分學校全校還廣，加上還有兩座林場，在固碳發展上擁有良好基礎，希望朝時代所趨的減碳為目標，由校內各系所老師量身為學子打造所對應的課程。

    屏科大指出，所有的參與老師是由跨領域專家所組成，包含中草藥、有機農業、生物資材、森林、坡地環境、畜牧、養殖、食品加工、植物醫學、稻米雜糧作物生產及冷鏈等，強調全校皆已邁向校內碳中和的目標，希望透過研究及計畫和校園優勢，設計未來輔導全國農產業生態系上、中、下游的減碳作法，進一步永續發展。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    屏東縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播