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    首頁　>　屏東縣

    停電釀農漁災損 屏東3綠委爭取補償

    2022/03/05 05:30

    〔記者葉永騫／屏東報導〕全台大停電造成農漁養殖業受影響，養殖的觀賞魚、蝦、牛蛙等因斷電造成水車停止缺氧死亡，也有活體搬運車因無法裝卸，整車損失，立委周春米昨前往屏北地區勘查，農民叫苦不已；立委鍾佳濱則在立法院國是論壇要求行政院責成農委會統計農漁損失，以台電專案補償方式處理；而立委莊瑞雄也到屏南地區了解漁民受災情形，表明台電一定要對民眾有所補償。

    周春米昨分別會勘鹽埔鄉牛蛙、里港鄉泰國蝦養殖戶，大停電讓養殖池空氣及水無法保持流通，導致牛蛙、魚、蝦翻肚死亡，每戶損失從數十萬到上百萬元，損失慘重，由於台電已承認是人為操作疏失，將以司法途徑幫助受災戶，她請受災養殖戶蒐集災損及相關資料，組成律師團向台電提出侵權行為損害賠償之訴。

    鍾佳濱表示，這次停電時間過長，養殖業者油料耗盡，又找不到加油站加油，導致災損，他要求行政院責成農委會、漁業署等，儘速展開調查，先行統計相關農漁損失，要以用電戶「專案補償」的方式進行，不須再拘泥要求有養殖登記證之規定。

    莊瑞雄昨一早找來漁業署了解屏東災損情形，請他們追蹤漁民因停電造成的損失，也當面告知行政院副院長沈榮津，要求台電對於民眾的損失該有賠償規劃，下午到佳冬、枋寮養殖漁區，關心養殖業狀況，除了少數因發電機故障引發緊張，大多還好，將再持續觀察幾天。

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