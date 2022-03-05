養殖業產值高 枋寮鄉長籲穩定供電

全台大停電，屏南傳出依賴水車供氧氣的魚蝦缺氧死亡。（記者蔡宗憲攝）

2022/03/05 05:30

陳亞麟：比照「護國神山」 屏縣府初步調查養殖業者多數備有發電機 災情屬個案

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕三○三全台大停電直到當晚才陸續恢復供電，依賴水車氧氣供給的屏南養殖業，傳出有業者魚蝦缺氧死亡，屏縣府初步調查雖屬個案，多數業者也都長期備有發電機，仍大嘆「還好不是半夜發生，不然就淒慘！」枋寮鄉長陳亞麟勘查四大生產區後，建議政府重要養殖區應該比照科技工業區供電，畢竟台灣養殖業產值龐大，是另類的護國神山規模。

這次長達近十小時的停電狀況，有屏南養殖業者在社群批評，動輒無預警斷電會讓養殖業血本無歸，如能提早了解復電進度，進而租賃發電機應急，就不用無奈看著辛苦養殖的魚蝦缺氧死亡；也有業者大嘆，養殖產業同樣在國際為台灣爭光，待遇卻天差地遠，希望政府能重視穩定供電。

「養殖業也是台灣驕傲，供電同樣重要！」陳亞麟說，政府非常保障高科技產業的用水用電，但農漁產業是國家根本，以枋寮來說，擁有全縣最多的養殖生產區，主力為石斑魚及午仔魚等高經濟魚種，每年交易金額上億，政府應深思比照「護國神山」群，提供大型養殖區穩定供電。

業者︰幸好停電非半夜發生

資深養殖業者老丁說，養殖業如果沒自備發電機，就是在賭運氣，因為一個魚塭價值上百萬元，好的發電機頂多二十萬，無論遇上颱風、跳電或其他因素停電，至少能讓多數的水車運作搶救魚蝦；但發電機只能短時間供電，連續多天缺電仍無法支撐，這次停電還好是白天，有足夠時間進行備用電源，加上魚蝦主要是夜間需要較大量的氧氣供應，能在凌晨前恢復供電，只能說是天佑台灣。

縣府粗估養殖業災損875萬

屏縣府農業處初步調查，屏南養殖業者多數都有發電機設備，沒有出現嚴重魚蝦死亡狀況，目前聽到的多屬個案，但觀賞魚業者的狀況仍須盤點調查損失，至於室內密閉式禽類養殖，也未傳出因通風系統造成傷亡，停電粗估造成縣內泰國蝦、鱸魚、觀賞魚蝦、觀賞蛙及吳郭魚災損約八百七十五萬元。

枋寮鄉長陳亞麟勘查大停電後養殖業狀況。 （記者蔡宗憲攝）

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