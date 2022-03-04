雙層巴士遊屏東185縣道 賞鳳梨彩帽田

屏縣府推雙層巴士遊屏東185縣道。（記者蔡宗憲攝）

2022/03/04 05:30

又稱沿山公路 縣府首次推廣 遊客可參觀沿途多個產業園區

〔記者蔡宗憲、葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府為推廣屏東一八五縣道（沿山公路）觀光，本月起至五月底推出「一八五沿山旺來雙層巴士」活動，除能欣賞人氣景點「鳳梨彩帽田」，還能參觀沿途多個產業園區，輕鬆又不用辛苦開車的遊程，已經吸引許多民眾詢問。

屏一八五號縣道北起高樹鄉大津、南至枋寮鄉，全長近七十公里，是台灣第五長的縣道，因為沿著中央山脈西側，也被稱為「沿山公路」，沿線串聯二十四個原鄉部落及四個客家鄉，閩南、客家、原住民等族群多元文化豐富，且物產豐饒，近年「鳳梨彩帽田」更成高人氣打卡點。

分南、北兩路線 有專人導覽

首次推廣的「一八五沿山旺來雙層巴士」活動，分為南、北兩條路線，「北線」參觀屏東智慧農業學校、逛農夫小學市集，「南線」到訪銘泉農場、屏東咖啡園區、萬金教堂、林後四林平地森林園區、屏東可可園區，車上並安排專業導覽人員解說。

鳳梨戴帽遮陽 卻成最美風景

其中討論度最高的，莫過於「鳳梨彩帽田」，屏縣府指出，屏東鳳梨產量及種植面積居全國首位，尤其一八五縣道及高樹鄉是屏東鳳梨生產的重要區域，沿途有眾多鳳梨田區及休閒農場，是大武山麓下最美的風景之一，鳳梨戴帽原是為了防曬避免過多陽光傷害品質，透過不同顏色的鳳梨戴帽，為大地畫布揮灑美麗色彩，格外吸睛。

上網預約 可享票價百元優惠

縣府交旅處表示，「一八五沿山旺來雙層巴士」活動自三月五日起至五月三十一日間，每週六、日雙層巴士自內埔鄉水門轉運站發車，北線每日三班次、南線兩班次，每班次可預約人數四十三人，民眾只要提前上網預約，享每人一百元優惠價（十二歲以下孩童五十元）。民眾預約可上高雄客運官網查詢。

搭雙層巴士行程遊屏東185縣道，絕美鳳梨彩帽田盡收眼底。（記者蔡宗憲攝）

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