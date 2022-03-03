屏菸客家館開箱 温昇豪返鄉嗨玩

演員温昇豪（左三）秀出自己的剪紙作品。（記者羅欣貞攝）

2022/03/03 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕甫於上月二十五日開館的「屏菸1936文化基地」，二二八連假湧十五萬人次，昨天更邀請屏東客家才子、演員温昇豪出席「屏東客家館」名人開箱活動，與副縣長吳麗雪、客委會副主委鍾孔炤、客務處長陳麗萍等人一起體驗客家剪紙工藝，民眾搶看明星，氣氛熱烈。

温昇豪是屏縣高樹客家人，擔綱過許多客家大戲的主角，近期演出客語時代生活劇《茶金》大受好評，他表示，很開心能回到故鄉出席這麼有意義的活動，宣揚家鄉的人文風情，很感謝屏東縣政府不遺餘力保存客家文化，結合人文、科技、藝術，將客家百年歷史年輕化。

「屏東客家館」占地五百坪，是屏菸第一階段開放的四館區之一，由華裔設計師Daniel Wong跨界合作，為展場及主視覺操刀設計，注入時尚年輕活力。常設展《六堆印記》細分為六堆序章、生命禮儀以及產業發展等三個主題區，透過創新藝術手法呈現六堆族群的發展軌跡與文化故事；特展區則不定期更換展出主題，讓觀者走入長達三百年的發展歷程，探索客家生活多元樣態。

吳麗雪指出，六堆客家三百年來的發展是台灣客家歷史的重要關鍵，縣府積極籌辦文物典藏計畫，屏東客家館就是一個指標性的博物館，將客家歷史文化、生態環境、建築地貌等，透過客家館發揮資源整合及串聯，成為屏東客家六堆文化的重要傳承基地。

屏東縣政府表示，三月底前園區免費參觀，週一休館，每週末有戶外市集，邀請馬戲、小丑、雜耍、魔術等街頭表演藝術以及在地美食、文創小物，歡迎民眾踴躍前往。

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