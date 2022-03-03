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    首頁　>　屏東縣

    恆基資深護理長猝逝 遺願盼醫護投入偏鄉

    恆基護理長沈美玉（左）曾榮獲二○一九年台灣傑出護理人員服務奉獻獎。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    恆基護理長沈美玉（左）曾榮獲二○一九年台灣傑出護理人員服務奉獻獎。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    2022/03/03 05:30

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島醫護人員缺乏、流動率高，醫護人員工作繁重辛苦，肩負恆春婦幼醫療重任的恆春基督教醫院，近期更痛失服務二十六年的資深護理長沈美玉，全院人員深感不捨，也期望能有更多護理人員加入，完成她生前最在乎「更多醫護投入偏鄉」的心願。

    恆基護理長沈美玉曾榮獲二○一九年台灣傑出護理人員服務奉獻獎，是屏東縣唯一得主，上月二十日因病猝逝，享年五十二歲，曾受指導的年輕護理人員都貼文哀悼，許多經由她手誕生的恆春居民，得知消息更是難過不已，不捨恆春半島失去一名醫療大將。

    沈美玉二十六歲就進恆基，深切感受當地孕婦孕期回診不便與生產環境的重要，生前常說著，居民就像家人般，有時走在路上，碰到曾經照顧的產婦，指著身旁高大的孩子說「我的孩子是妳接生的喔」，或者看到接生的小孩長大懷孕回恆基產檢，總鼓舞她繼續守候偏鄉。

    「偏鄉需要更多的美玉姊！」恆基護理部指出，恆基護理人力本就缺乏，依照護病比例，需要補充兩位護理部主管，還有三位護理人員，因此能協調和運用人力的護理長更重要，護理長突然辭世，除了人力問題，也造成院內人員的士氣和情緒低落，為補足急診、病房、加護病房、開刀房和健檢中心的護理人力，醫院不斷在人力銀行和社群登廣告，期望更多護理人員加入。

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