屏中生沒補習 學測數學A滿級分

潮州高中宋思澔（左起）、陳楷勛、林侑弘，學測成績優異。（記者陳彥廷攝）

2022/03/02 05:30

洪中彥表示多做題目是關鍵 想透過繁星攻讀中醫系

〔記者羅欣貞、陳彥廷／屏東報導〕大學學測昨天成績出爐，國立屏東高中學生洪中彥、王宇弘均考出國文、英文、數學A、自然四科五十九級分的佳績，兩人數學A均十五級分，洪中彥表示，每天多做數學題目是關鍵；另考五十五級分的賴顗丰，已申請上美國、澳洲等三所知名大學，想到國外追夢，國立潮州高中的陳楷勛及私立美和高中邱語浡和宋丞軒數A科目也拿下滿級分佳績。

潮州高中陳楷勛靠自修 不懂問老師

陳楷勛說，平日住在學校宿舍，週末回家或留在學校自習，沒有補習靠晚自修，不懂就問老師；宋承軒已在年初特殊選才獲台大、清大、中央、中山、高師大及屏大等數學系青睞，學測是為驗證實力；邱語浡則立志攻讀台大工科。

洪中彥表示，高中三年均未補習，以數學來說，這次數A實在太難，沒想到竟拿到滿級分，校排前一％的他，盼透過繁星進入中國醫藥大學中醫學系完成國中以來的夢想；王宇弘希望能以繁星進入台灣大學地質學系，他喜歡爬山，也愛摸石頭，將興趣與未來所學結合是目標。

屏女蘇子庭57 級分 想讀外文系

國立屏東女中社會組（國英數B社）五十七級分一人、五十六級分五人；自然組（國英數A自）五十四級分三人、五十三級分一人；社會組五十七級分的蘇子庭，國、英、社均十五級分，想選讀外文系，希望大學雙主修。

屏東高中洪中彥（左）、王宇弘（右）在學測考出五十九級分佳績。（記者羅欣貞攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法