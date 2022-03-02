不必靠中國 屏東芭樂外銷加拿大

屏東芭樂昨天出口加拿大十三公噸，為今年外銷最大量的一批，農委會農糧署長胡忠一（左起）、大和合作社經理郭丈禎、立委周春米、屏縣府農業處長鄭永裕到場見證。（記者羅欣貞攝）

2022/03/02 05:30

昨封櫃13噸 今年最大量 農糧署長胡忠一強調外銷到北美 代表台灣農業技術進步

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣芭樂種植面積五百六十公頃，年產量一萬四千多公噸，去年外銷量約有五百公噸，其中加拿大約六成，屏東縣府樂觀評估，今年若全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩、航運順暢，今年芭樂出口量可望較去年成長，昨天里港鄉大和合作社封櫃十三噸外銷到加國，為好的開始。

去年屏縣芭樂外銷5百公噸

去年全國芭樂外銷量約兩千多公噸，屏東縣至少占了五百公噸，其中加拿大約占六成、香港三成、新加坡近一成；屏縣芭樂以屏北為主要產區，產量約占六、七成，外銷量以位里港鄉的大和農特產品生產合作社最多。

外銷加拿大最多 約占6成

屏縣芭樂今年一、二月已外銷九公噸，昨天在大和封櫃啟航的十三噸芭樂，是今年外銷最大量的一批，農委會農糧署長胡忠一、立委周春米、屏縣府農業處長鄭永裕等人到場見證；胡忠一強調，芭樂外銷市場，加拿大約占六成、香港三成、新加坡近一成，「這項農產品絕對不必靠中國！」。

胡忠一表示，芭樂外銷到北美洲的加拿大，代表台灣農業技術的進步和肯定，疫情前運至加拿約二十至三十天，疫情爆發後因全球航運受影響，需時五十天，透過氣壓艙抽取氧氣灌入二氧化碳，讓芭樂處於休眠狀況，就算一個月後送到加國消費者手中，還是像現在一樣新鮮。

政院斥資3.6億設包裝加工廠

立委周春米指出，面臨極端氣候，因應國際化，行政院將投入三．六億元設置「農業國際化標準包裝加工廠」，設於潮州鎮，力拚今年完工，接著會再爭取於屏北地區設置綜合包裝廠，投入冷鏈等系統，不但芭樂，木瓜、鳳梨等外銷水果都會受惠。

大和農特產品生產合作社經理郭丈禎表示，出口能穩定國內芭樂價格，今年將努力把合作社的出口提升，每三週盼能固定出十三公噸的量。

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