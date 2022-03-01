《屏東》屏東熱博閉幕 37天逾121萬人次入園

屏東熱博昨天閉幕，大小遊客們同樂。（記者羅欣貞攝）

2022/03/01 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東熱帶農業博覽會昨天閉幕，開展三十七天突破一百二十一萬人次入園，二二八連假連續三天舉辦戶外迪士尼經典電影播映會，讓大人小孩樂開懷；未來園區彩稻將配合兩期稻作，朝一年兩次規畫。

縣長潘孟安昨天在閉幕典禮中打扮成動畫電影「玩具總動員」的角色胡迪，乘坐載滿農作物的新型農機進場，搬運車上的玉米、高麗菜都是熱博園區所栽種，免費分送給現場參與遊客，同時向民眾介紹屏東出產的香檬爆米花、香檬香腸、芒果冰沙、木鱉果茶葉蛋、木鱉果汁、大地甘草芭樂、炸南瓜等農特產品，接著摸彩送出經過雕刻的大南瓜等獎品，炒熱氣氛。

潘孟安表示，屏東物產館將在熱博結束後進行整修，今年首度在物產館開放觀賞彩繪稻田，視野會被柱子擋住，這些將一併改善，預計將在六月完成，以因應暑假人潮。

今年屏東熱博取得台灣華特迪士尼公司圖像授權，精心栽種出巨型迪士尼彩繪稻田，加上花海、奇幻瓜廊、蘭花館、藝術盆栽展、智慧農業館、畜產館等，精彩多元，營造出奇幻的農業園區。

縣府統計，一月二十二日至二月二十八日開園期間，累計一百二十一萬九千五百五十二人次入園。

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