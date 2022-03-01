為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　屏東縣

    《屏東》濕冷後飆高溫 屏東蓮霧大量落果

    枋寮鄉蓮霧園嚴重落果，蓮霧掉落一地。（鍾佳濱辦公室提供）

    枋寮鄉蓮霧園嚴重落果，蓮霧掉落一地。（鍾佳濱辦公室提供）

    2022/03/01 05:30

    昨高溫破30度 蓮霧園難擋忽冷忽熱 果農叫苦

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣開春後氣候忽冷忽熱又下雨，接連發生芒果及洋蔥寒害農損，最近因持續性的低溫後氣溫飆高，導致枋寮鄉的蓮霧園發生嚴重落果，掉落的蓮霧堆積如山，果農心如刀割，縣府農業處表示，今年二月寒害農損面積近五百公頃，損失金額已逾四千七百萬元。

    縣府將啟動農損速報機制

    二二八連假天氣放晴，屏東昨天高溫飆破三十度，一週以來氣溫落差十幾度，部份蓮霧園難以抵擋忽冷忽熱天氣，陸續發生落果現象。

    「蓮霧掉在袋裡、地上的聲音聽到快昏倒」，黃姓果農說，果園內逾半果樹嚴重落果，眼看就要收成，卻在緊要關頭變天，真是無語問蒼天。

    高雄區農業改良場副研究員賴榮茂昨天勘查後指出，除了脆弱、剛著果的蓮霧易受氣溫變化過大影響掉落外，即將熟的「紅頭期」果實也會因溫度高低變化太大出現落果。

    枋寮促簡化災損救助流程

    縣府農業處表示，將啟動農損速報機制，並與相關單位現勘確認寒災範圍及農損數量。

    枋寮鄉長陳亞麟指出，極端氣候接連數年重創當地主要作物芒果及蓮霧，農政單位應事前防範及宣導，並簡化災損救助流程。

    鍾佳濱、周春米及莊瑞雄勘災

    爭取民進黨屏東縣長提名的三名立委鍾佳濱、周春米及莊瑞雄分別下鄉勘災，鍾佳濱建議農委會透過無人機來做廣域型損害判定；周春米要求農委會等應即刻啟動調查並緊盯溫差變化對農作的影響；莊瑞雄說，肥料及農藥漲價，農作防寒成本增加，農委會應加速啟動天然災害現金救助。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    屏東縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播