為土地公祝壽 車城福安宮爆人潮

各地廟宇到車城福安宮進香，為福德正神祝壽。（記者蔡宗憲攝）

2022/02/28 05:30

〔記者蔡宗憲、葉永騫／屏東報導〕下週五（三月四日，農曆二月初二日）就是福德正神（土地公）生日，二二八連假剛好是壽誕前最後一個假日，來自台灣各地的信徒，昨天一早就擠滿車城福安宮周邊，熱鬧的陣頭及神轎進香，吸引信徒及攝影愛好者圍觀，廟方則不斷提醒防疫規定及戴口罩。

不少民眾利用連假期間天氣晴朗，全家大小前往福安宮參拜，來自全台各地的廟宇也組團搭乘遊覽車前往，上萬信徒造成車城福安宮周邊人車洶湧，廟前廣場的神轎及陣頭大拚場，熱鬧場面宛如土地公慶生嘉年華會。

車城福安宮號稱東南亞最大的土地公廟，全台有不少分靈在外地的土地公神像，從農曆年後就會不斷有全台信徒前來祝壽，初估回娘家的神像至少超過兩萬尊，滿桌子神像排列也是土地公生日時的特殊景象。福安宮管委會總幹事陳明秀表示，提醒各廟宇進香減少鞭炮燃放，也呼籲信徒仍應注意戴口罩防疫。

屏東玉皇宮九天大遶境結束

另外，屏東市玉皇宮玉皇上帝九天屏東大遶境活動，昨天最後一天，八百萬元打造的黃金輦轎在昨天進行屏東市遶境，所經之處鞭炮聲不斷，各地的宮廟以最高規格接待，在完成遶境後，所有的神明及黃金輦轎皆返回廟內安座，期望這次的疫情能夠早日煙消雲散。

相隔十三年，屏東市玉皇宮玉皇上帝遶境活動從十九日啟程、二十七日結束，以九天的時間遶境屏東縣十八個鄉鎮市，出動二百一十六台車輛，廟內六百四十四座神尊全數出動，伴隨玉皇上帝外出遶境，遶境的隊伍從屏東市、萬丹鄉、新園鄉到東港大鵬灣，全縣卅三個鄉鎮市，除了山地原住民鄉、恆春半島和小琉球不排遶境，九天八夜的行程共計遶境十八個鄉鎮市，遶境期間遇到寒流、大雨，但都澆不息信徒的信心。

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