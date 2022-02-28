屏菸1936文化基地 黃子佼讚Top one

屏菸1936文化基地外觀相當有特色。（記者葉永騫攝）

2022/02/28 05:30

參觀菸葉館 與潘孟安在山形牆同框合照 走訪客家館 瞭解六堆女性求子文化

〔記者葉永騫／屏東報導〕藝人黃子佼昨天現身在屏東菸葉廠改造的屏菸1936文化基地，與縣長潘孟安合體於最美打卡點「山形牆」拍照，也到「客家館」製作客家文化特有的盤花，他盛讚是台灣Top one的園區，對於開幕市集中不少屏東文創美學及在地品牌設計創意為之驚豔，許多民眾都利用連假前往參觀，對於老舊菸廠重生成美麗園區直呼神奇。

台灣首座菸葉主題館 互動式展覽

黃子佼昨天在縣府文化處長吳明榮陪同參觀「菸葉館」，這是台灣首座菸葉主題館，認識如何將菸葉加工製造完成，在原有機具與數位科技的結合下，互動式的展覽讓人更易了解整個過程，也更吸引大家的目光。

接著縣長潘孟安與黃子佼一起參觀最美的打卡景點「山形牆」，潘孟安說，「山形牆」因為每個時段的光線不同，所以整個區內的景色也不同，連夜間也不一樣，縣府保留原汁原味，成了最美打卡景點；潘孟安也準備屏東品牌「本革工坊L.I.S」設計的古早味紅龜粿零錢包，特別刻上佼跟如，象徵祝福黃子佼與孟耿如夫妻吉祥、富貴，並送了一件小小屏菸園長服給即將出生的寶寶黃玉米。

潘孟安和黃子佼後續走訪「客家館」展區，參觀以母親子宮為意象的大型環狀投影裝置，從各種花卉投影，瞭解六堆女性祈求生子的相關文化，並藉由盤花DIY體驗感受六堆祭祀文化的特色，隨後也到大武山展區及戶外的市集攤販參觀。

文化產業結合科技 還有夜店元素

黃子佼說，屏東這幾年把傳統的屏菸1936文化基地打造的這麼棒， 除了保留原來的機具外，也把歷史、藝術、親子等元素結合在一起，甚至成為一個新潮、又有夜店元素的園區，將屏東文化、產業結合數位科技，藉由沉浸式互動感受不一樣的文化體驗，他也建議是否將來園區內能有住宿設施，並推薦大家一定要來屏東參觀。

屏菸1936文化基地外部園區每日開放時間為上午九點到晚上十點，館舍每週二、三、四上午九點到晚間六點，每週五、六、日為上午九點到晚上九點，每週一休館，今天為二二八和平紀念日，比照假日照常開放，明天（三月一日）則補休一天。

屏菸1936文化基地最美的「山形牆」打卡景點。（記者葉永騫攝）

客家展區以母親子宮為意象的大型環狀投影裝置。（記者葉永騫攝）

藝人黃子佼（左）和屏東縣長潘孟安（右）在山形牆前合體拍照。（記者葉永騫攝）

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