民進黨規範初選文宣 地方盼明確準則

立委周春米。 （周春米辦公室提供）

2022/02/25 05:30

禁用選對會成員合照 周春米拆看板 鍾佳濱願配合 莊瑞雄表示會遵守

〔記者羅欣貞／屏東報導〕民進黨中央禁用選對會成員合照做文宣，爭取屏東縣長提名的三名立委各有應對，周春米昨天主動拆除與正、副總統等選對會成員合照的看板，約二十面；鍾佳濱則認為新規定對他來講不是很公平，但仍願配合；莊瑞雄則說，他的看板沒有跟大咖合照。

屏東縣黨部反映界定模糊

民進黨屏東縣黨部主委許展維表示，中央「即日起」、「不溯及既往」的界定模糊，易造成選民誤解，建議中央要公布明確的規範與日後處罰準則，否則會讓地方黨部無所適從，情況更混亂，他已向中央反映。

周春米昨天表示，為了「不讓主席為難、不讓黨員擔憂」，昨天開始拆除與正副總統等選對會成員的看板；她看到黨主席蔡英文總統在中常會說重話，內心很難過也很有感觸，因此主動拆除所有跟選對會成員，包括正副總統的大型看板；屏東縣長選戰仍應以屏東地區為主軸，應該回歸地方討論，誰得到最多屏東縣民的認同，才是選戰的重中之重。

鍾佳濱指出，小英主席說重話，就是要針對初選的各種亂象進行整頓，這次很多所謂的「唯一推薦」是透過照片同框，並未取得當事人首肯，易讓民眾產生錯覺；中常會要求不得再使用選對會成員的形象，雖然對他來講不是很公平，但他仍願意配合；希望黨中央能有明確的細部規則，如「已懸掛的看板」、「已大量製作的文宣品」等該如何處理。

莊瑞雄表示，他的看板沒有跟大咖合照；不管是總統、副總統、或縣市首長，因涉及到選對會委員，中常會避免球員兼裁判的決定，他會遵守，中常會也決議不溯及既往，但他不會跟總統合掛看板，只在每一年過年期間，有布條、總統人型立牌跟民眾拜年，他「坦蕩蕩，怎麼說怎麼做」。

立委鍾佳濱 。（鍾佳濱辦公室提供）

立委莊瑞雄。（記者陳彥廷攝）

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