屏東》萬丹紅豆牛奶節 籲遊客勿邊走邊吃

萬丹鄉紅豆牛奶節恢復舉行，萬丹鄉公園內湧入大批人潮。（記者李立法攝）

2021/12/26 05:30

〔記者李立法／屏東報導〕去年因疫情停辦的萬丹鄉紅豆牛奶節，今年恢復舉行，昨起在萬丹鄉公園熱鬧登場，吸引成千上萬民眾湧入，入口雖設有防疫實聯制QR Code、消毒劑及體溫感應器，卻流於形式，小吃攤前人群摩肩擦踵，民眾擔心防疫鬆懈釀破口。

萬丹公園今還有一天

萬丹鄉是國內重要紅豆及鮮乳產地，為行銷地方產業，增加農民收，鄉公所每年於歲末舉辦紅豆牛奶節活動，介紹各類紅豆製品，包括紅豆餅、紅豆麻糬、紅豆酥及牛乳等美食，並結合許多民俗攤位及藝文展，吃喝玩樂盡在其中，還能欣賞傳統與現代的藝陣表演及搖滾樂，是當地年度盛事。

為期兩天的活動昨起在萬丹鄉公園登場，吸引大批人潮湧入，主辦單位在入口設置防疫實聯制QR Code及體溫感應器，並要求民眾全程戴口罩，配合防疫，但集結全國各地美食及農產品的攤位區，人群摩肩擦踵，還是有不少民眾脫下口罩邊走邊吃，出入口防疫實聯制也是流於形式，沒有約束力，讓參與活動的民眾感到不放心。

入口防疫將加強把關

萬丹鄉長劉昭相除呼籲進場民眾落實並配合實聯制等防疫措施，不要邊走邊吃，將要求入口管制人員加強把關，讓各地消費者都能安心參與活動。

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