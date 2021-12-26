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    首頁　>　屏東縣

    屏東》落山風藝術季開幕 「風潮變」元旦限定

    珊弧．山瑚大型藝術裝置，採全AI的3D列印而成，與海景完全融合。（記者陳彥廷攝）

    珊弧．山瑚大型藝術裝置，採全AI的3D列印而成，與海景完全融合。（記者陳彥廷攝）

    2021/12/26 05:30

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕恆春半島著名的「落山風」在秋冬時節吹起，塑造出恆春半島特有的生活文化，屏東縣政府於車城海口沙灘打造落山風藝術季，縣長潘孟安昨天回老家為藝術季開幕，他邀請民眾元旦來欣賞難得一見的舞劇「風潮變」。

    點燈打造夜間展場

    潘孟安說，今年特別挑戰夜間開放，透過點燈打造夜間展場，歡迎民眾在冬季來恆春享受湛藍天空，在強勁落山風間拍照打卡，留下永恆瞬間，聆聽風因為地形在恆春半島所奏出的獨有交響樂。

    大型藝術裝置18件

    屏縣府自從三年前舉辦落山風藝術季，今年以「萬種風情」為主軸，以無人沙灘為展場，放置十八件大型藝術裝置，藉無形的風傳達有形的創意，潘孟安說，秋冬恆春半島受狂如颱風的落山風吹襲，縣政府逆向思考，希望讓特點成為看點，吸引遊客「吹落山風看藝術」。

    潘孟安並邀請民眾在元旦前來體驗車城海口才有的沉浸式舞劇「風潮變」，屆時將以沙灘為主舞台，海為背景，前太陽劇團國際表演藝術家張逸軍，聯合華人圈第一火舞團「Coming soon 即將成真火舞團」、知名歌手戴曉君、泰武古謠傳唱隊，以沙灘為臺、地景藝術為幕，演出「風潮變」舞劇，將高空馬戲、火舞結合在地民謠，在落日時刻，為落山風藝術季，打造獨一無二的觀戲體驗，僅此一場，絕對不能錯過。

    屏東縣長潘孟安回鄉，主持開幕。（記者陳彥廷攝）

    屏東縣長潘孟安回鄉，主持開幕。（記者陳彥廷攝）

    海口沙灘的風飛沙。（記者陳彥廷攝）

    海口沙灘的風飛沙。（記者陳彥廷攝）

    大型藝術「來自海上的祝福」，以藍天碧海及地上的風飛沙為背景。（記者陳彥廷攝）

    大型藝術「來自海上的祝福」，以藍天碧海及地上的風飛沙為背景。（記者陳彥廷攝）

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