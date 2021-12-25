就職七週年 潘孟安談政績 屏東從問號變驚嘆號

屏東縣長潘孟安執政七週年縣政記者會。（記者陳彥廷攝）

2021/12/25 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣長潘孟安昨天就職滿七週年，縣府團隊邀集縣民拍攝提問影片，透過回答過程傳達屏東的蛻變及施政成績單，潘孟安說，屏東讓外界的印象，已從以往的問號，變成現在的驚嘆號。

潘孟安細數青年返鄉創業、社福建設、體育發展、深耕教育、藝文推廣及城市再造等成果，最後還分享執政心得，指這七年是如履薄冰、如臨深淵、兢兢業業的做事。

潘孟安指出，全縣已經落實課後照顧班嘉惠逾六點五萬名學子，社會福利各項服務成長速度居全國之冠，照顧長者和小孩，同時健全就業環境，讓年輕人拚事業無後顧之憂。

最期待高鐵開進屏市、潮州、枋寮

潘孟安說，都市再造的平衡，必須透過交通，屏北、屏中東西向及屏南快速道路都有不同進度，而他最期待的就是高鐵快點開進屏東市然後潮州，甚至將終點拉到枋寮，帶動區域的發展及投資。

感謝縣府團隊突破創新 打破官僚文化

對於一起打拚的縣府團隊，潘孟安說，從台灣燈會沒人看好到成為經典，再到縣民公園的改造，城市是需要激勵並締造光榮感，要向縣府團隊致謝，打破傳統官僚醬缸文化並突破創新，效果是一加一大於二。

明年是潘孟安最後一年任期，主持人拋出卸任後「當行政院長好嗎？」的「第八封信」，潘孟安直說「別害我」，他說，未來還有一年，同樣全力以赴擘劃縣政，明年底以後的事沒有規劃，也沒有任何訊息，當屏東永遠的志工就是最好的回報。

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