屏縣六塊厝園區動工 年創60億產值

屏東縣六塊厝產業園區動工，將可提供約31家廠商進駐，創造60億年產值及900個就業機會。（記者葉永騫攝）

2021/12/24 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣六塊厝產業園區昨天開工，縣長潘孟安表示，該區是低碳產業園區，將可提供約卅一家廠商進駐，創造六十億年產值及九百個就業機會。

預計2024年完工 引進低污染產業

屏東縣六塊厝產業園區位於屏東科技產業園區南側，佔地十九．六公頃，民國二○一二年時就準備與台糖及產業合作開發，但在環評及地方不同意見下，直到現在才動工，預計二○二四完工，未來優先引進低污染、低耗能產業，提升產業體質，成為南部重要產業基地。

地方盼做好交通設施及排水

根據規劃，園區將規劃道路、停車場、滯洪池、配水池、污水處理廠及管理服務中心等用地，並於園區四周設置十公尺隔離綠帶，兼顧產業發展與環境保育。

潘孟安指出，屏東產業聚集較少，縣府團隊近幾年來，積極媒合縣內的工業區及招商，希望藉由民間技術來加速開發，讓產業進駐屏東，帶動屏東更多的就業及創業機會。

縣議員蔣月惠及前進里長王泰益昨天率十餘人到場外抗議，反對設立園區，質疑附近的加工區成立十餘年來，交通事故不斷、生活品質受衝擊，六塊厝園區設立後將更嚴重；縣議員唐玉琴則希望縣府要做好交通設施，改善地方排水。

潘孟安說，台商鮭魚返鄉、需地孔急，屏東縣不缺電、不缺地、不缺水，是最好的產業聚落，奈何地方又要馬兒好、又要馬兒不吃草，台灣可以尊重不同的聲音和意見，但希望大家可以共存、共榮，不應為反對而反對，讓地方停滯不前。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法