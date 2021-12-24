為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　屏東縣

    屏縣六塊厝園區動工 年創60億產值

    屏東縣六塊厝產業園區動工，將可提供約31家廠商進駐，創造60億年產值及900個就業機會。（記者葉永騫攝）

    屏東縣六塊厝產業園區動工，將可提供約31家廠商進駐，創造60億年產值及900個就業機會。（記者葉永騫攝）

    2021/12/24 05:30

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣六塊厝產業園區昨天開工，縣長潘孟安表示，該區是低碳產業園區，將可提供約卅一家廠商進駐，創造六十億年產值及九百個就業機會。

    預計2024年完工 引進低污染產業

    屏東縣六塊厝產業園區位於屏東科技產業園區南側，佔地十九．六公頃，民國二○一二年時就準備與台糖及產業合作開發，但在環評及地方不同意見下，直到現在才動工，預計二○二四完工，未來優先引進低污染、低耗能產業，提升產業體質，成為南部重要產業基地。

    地方盼做好交通設施及排水

    根據規劃，園區將規劃道路、停車場、滯洪池、配水池、污水處理廠及管理服務中心等用地，並於園區四周設置十公尺隔離綠帶，兼顧產業發展與環境保育。

    潘孟安指出，屏東產業聚集較少，縣府團隊近幾年來，積極媒合縣內的工業區及招商，希望藉由民間技術來加速開發，讓產業進駐屏東，帶動屏東更多的就業及創業機會。

    縣議員蔣月惠及前進里長王泰益昨天率十餘人到場外抗議，反對設立園區，質疑附近的加工區成立十餘年來，交通事故不斷、生活品質受衝擊，六塊厝園區設立後將更嚴重；縣議員唐玉琴則希望縣府要做好交通設施，改善地方排水。

    潘孟安說，台商鮭魚返鄉、需地孔急，屏東縣不缺電、不缺地、不缺水，是最好的產業聚落，奈何地方又要馬兒好、又要馬兒不吃草，台灣可以尊重不同的聲音和意見，但希望大家可以共存、共榮，不應為反對而反對，讓地方停滯不前。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    屏東縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播