為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　屏東縣

    斥資逾7億 東港打造王船文化館

    東港王船文化館動土儀式全依古禮進行。（記者陳彥廷攝）

    東港王船文化館動土儀式全依古禮進行。（記者陳彥廷攝）

    2021/12/23 05:30

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕東港迎王平安祭典剛落幕，行政院文化部與屏東縣政府打鐵趁熱，為保存百年迎王傳統，將運用東港精湛的造船工藝，斥資七億多元打造國際級水準的「王船文化館」，讓國、內外遊客感受迎王深度魅力，昨天舉行動土典禮，預計二年後完工。

    保存迎王傳統 預計2024年開館

    「王船」是東港迎王祭典中最重要的法器，不論是陸上行舟遶境及送王時火燒王船的場面都十分壯觀，為保存迎王平安祭典傳統文化，屏東縣政府獲文化部補助，將在東港鎮公所旁，花費七億多元打造占地面積超過二千坪的王船文化館。

    昨天動土典禮特別邀請了東隆宮等十大宮廟神尊坐鎮護持，屏東縣長潘孟安、文化部次長蕭宗煌、立委周春米、東港鎮長徐志雄以及地方民代表都出席參與，一起祈求神明庇佑施工順利。

    潘孟安表示，東港、南州及琉球的迎王平安祭典負有盛名，帶動國內宗教文化觀光熱潮，匠心獨具的王船建造技術是屏東極具代表性的工藝，值得被永久保存，感謝文化部支持，讓屏東迎王文化及造船匠師智慧能完整典藏。

    蕭宗煌表示，雖名為文化館，但未來將成為會說故事的永續博物館，建築設計概念採用「海」的意象，透過觀景台還可遠眺東港大鵬灣，預計二○二四年開館營運，展示全國各地的王船文化。

    潘孟安說，全館設有多功能視聽室、研習教室、圖書室、典藏庫房、特展空間以及餐飲、商業空間等，具備完整的博物館機能。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    屏東縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播