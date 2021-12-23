斥資逾7億 東港打造王船文化館

東港王船文化館動土儀式全依古禮進行。（記者陳彥廷攝）

2021/12/23 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕東港迎王平安祭典剛落幕，行政院文化部與屏東縣政府打鐵趁熱，為保存百年迎王傳統，將運用東港精湛的造船工藝，斥資七億多元打造國際級水準的「王船文化館」，讓國、內外遊客感受迎王深度魅力，昨天舉行動土典禮，預計二年後完工。

保存迎王傳統 預計2024年開館

「王船」是東港迎王祭典中最重要的法器，不論是陸上行舟遶境及送王時火燒王船的場面都十分壯觀，為保存迎王平安祭典傳統文化，屏東縣政府獲文化部補助，將在東港鎮公所旁，花費七億多元打造占地面積超過二千坪的王船文化館。

昨天動土典禮特別邀請了東隆宮等十大宮廟神尊坐鎮護持，屏東縣長潘孟安、文化部次長蕭宗煌、立委周春米、東港鎮長徐志雄以及地方民代表都出席參與，一起祈求神明庇佑施工順利。

潘孟安表示，東港、南州及琉球的迎王平安祭典負有盛名，帶動國內宗教文化觀光熱潮，匠心獨具的王船建造技術是屏東極具代表性的工藝，值得被永久保存，感謝文化部支持，讓屏東迎王文化及造船匠師智慧能完整典藏。

蕭宗煌表示，雖名為文化館，但未來將成為會說故事的永續博物館，建築設計概念採用「海」的意象，透過觀景台還可遠眺東港大鵬灣，預計二○二四年開館營運，展示全國各地的王船文化。

潘孟安說，全館設有多功能視聽室、研習教室、圖書室、典藏庫房、特展空間以及餐飲、商業空間等，具備完整的博物館機能。

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