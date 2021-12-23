《民進黨屏東縣長初選》莊瑞雄宣布參選 周春米、鍾佳濱不缺席

周春米昨參加東港王船文化館參動土典禮。（記者陳彥廷攝）

2021/12/23 05:30

潘孟安︰屏東需要的是流下汗水的人 周春米︰一定會選 鍾佳濱︰初選競爭 大選團結

〔記者楊淳卉、陳彥廷／綜合報導〕民進黨立委莊瑞雄昨天在台大醫院國際會議中心以「屏東超越高雄」為主軸宣布參與黨內初選，爭取明年屏東縣長大選提名。莊瑞雄意有所指表示，「指定接班」非屏東傳統，更不是民進黨的文化，「指定只能守成，不能超越」，他是能帶領屏東的超越者，劍指屏東縣長潘孟安及其力挺接棒的同黨籍立委周春米。

莊︰指定只能守成 不能超越

潘孟安明年底卸任，民進黨縣籍三位立委莊瑞雄、周春米及鍾佳濱皆表態爭取黨內初選出線，延續綠營在屏東執政；對莊率先到台北大動作宣布，潘孟安昨天表示「屏東需要的是流下汗水的人」，尊重莊的決定，但仍應以屏東為主；周春米強調，她一定會在屏東宣布參選；鍾佳濱則表示，初選競爭，但大選一定會團結。

莊瑞雄表示，多年前他辭去台北市議員回到故鄉屏東參選並接下縣長潘孟安的立委職缺，都是受深愛的故鄉召喚，老縣長蘇貞昌曾形容屏東是「站尾包衰」，現在風水輪流轉，屏東人出總統、行政院長，重大交通建設南延屏東，有機會翻轉成台灣頭，屏東要有自信「屏東超越高雄」。

莊瑞雄話鋒一轉指出，屏東進步是一棒接一棒，每位縣長都全力做好職務然後華麗轉身優雅卸任，讓人留下懷念，這就是屏東傳統，「相信潘孟安縣長也必將如此」，「指定接班」從來不是屏東傳統，更不是民進黨文化，「指定只能守成，不能超越」。

潘︰參選是個人的自由

潘孟安回應，莊的看板掛了快兩年，要參選也不是今天的事，參選是個人自由，只要符資格就能參選，民主的過程中不管是誰要參選，都要取得屏東縣民支持，一棒交一棒，他支持為屏東做事、為屏東流下汗水的人。

周春米強調，再過一段時間後，她會把這幾年的政績在屏東召開記者會向鄉親報告並宣布參選。

鍾佳濱則回應，高屏要合作才能走向國際，黨內初選當然會競爭，但未來大選必定團結合作，爭取延續屏東綠色執政。

莊瑞雄昨天在台北宣布參選屏東縣長民進黨內初選。（立委莊瑞雄辦公室提供）

鍾佳濱昨視察大潮州人工湖。（立委鍾佳濱辦公室提供）

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