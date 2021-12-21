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    墾丁迎曙光 旅宿業訂房率逾9成

    墾丁迎曙光活動恢復，仍須戴口罩。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    墾丁迎曙光活動恢復，仍須戴口罩。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    2021/12/21 05:30

    屏縣府呼籲 清晨迎曙光遊客須全程配戴口罩 元旦往龍磐草原有接駁車

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕去年因為武漢肺炎（新形冠狀病毒病，COVID-19）疫情停辦的屏東墾丁龍磐迎曙光活動，今年屏東縣府及墾管處宣布正常舉辦，二○二二年第一道日出時間為清晨六點三十五分，恆春半島旅宿業住房率目前已經達到九成以上，屏縣府也提醒遊客仍須全程配戴口罩。

    雖然國際疫情仍然嚴峻，但國內疫苗涵蓋率提升，屏縣府也同意地方產業聯盟恢復墾丁龍磐公園迎曙光活動，墾管處安排元旦凌晨三點三十分起，視遊客量適時發接駁車開往龍磐草原，曙光結束後接駁不停歇。

    當地飯店及民宿業者初步統計，恆春半島於十二月三十一日及一月一日的訂房，在半個月前就幾乎達到九成上下，Omicron疫情爆發後，訂房沒有特別下滑，墾丁核心區更是達到客滿狀態。

    當心有石灰岩洞與裂縫

    墾丁國家公園管理處表示，從元旦凌晨起至上午八點，將分別在鵝鑾鼻公園、風吹沙兩處停車場進行管制，遊客車輛可停兩端停車場，經接駁車上龍磐公園迎接曙光；提醒民眾「龍磐草原遍佈石灰岩洞與裂縫，將以警示燈、圍繩畫出安全區域，務必在安全區域內行走。」

    龍磐公園設置曙光郵局

    屏縣府交通旅遊處則提醒，迎曙光活動會在龍磐公園現場設置曙光郵局，另有健康帶動跳等，但國際疫情仍嚴峻，迎曙光活動現場難以保持社交距離，提醒遊客仍須全程配戴口罩。

    墾丁迎曙光活動恢復，訂房率逾九成。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    墾丁迎曙光活動恢復，訂房率逾九成。（資料照，記者蔡宗憲攝）

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