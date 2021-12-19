屏東》四大公投得票 屏縣不同意多於同意

四項公投昨天下午四點投票結束後，投開票所開始計票。（記者羅欣貞攝）

2021/12/19 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣此次公投投票的投票率百分之四十．一七，四案均是不同意票多於同意票，全縣三十三個鄉鎮市中，僅八個原住民鄉、離島琉球鄉的四案同意票多於不同意票。

第十七案重啟核四，同意票十萬九千一百三十票、不同意十六萬九千一百六十五票；第十八案反萊豬進口，同意十一萬二千零五十三票、不同意十六萬六千一百三十三票；第十九案公投綁大選，同意十一萬一千兩百一十五票、不同意十六萬七千一百一十七票；第二十案三接遷移案，同意十一萬一千三百五十三票、不同意十六萬六千八百五十一票。

一件撕毀選票 91歲老婦疑因蓋錯

屏東縣僅一件撕毀公投票案，屏市九十一歲老婦疑因蓋錯，不小心將一張公投票撕掉，依公投法可處五千元以上、五萬元以下罰鍰。

全縣投票率最高 麟洛鄉48.69％

屏縣上午投票僅約兩成，縣長潘孟安中午還疾呼民眾快出門投票，至下午一點半投票率升至兩成九，最後突破四成；全縣投票率最高是麟洛鄉的百分之四十八．六九，最低是琉球鄉的百分之二十．○五。

萬丹、鹽埔 多數不同意反萊豬

屏縣養豬頭數一百二十多萬頭，全國第二，第十八案不管是全縣或是養豬戶最多的萬丹、頭數最多的鹽埔鄉，反萊豬的不同意票均高於同意票；屏縣養豬協會理事潘連周表示，不管投票結果如何，都不會影響到台灣豬肉市場，因為國人喜吃溫體豬。

不同意重啟核四 恆春略高於同意

核三廠所在的恆春鎮，重啟核四案的不同意票三千九百九十三票，仍高於同意票三千三百九十六票，但差距不到六百票。

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