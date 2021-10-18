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    唱VUVU的歌2 採集部落歌謠傳承

    「唱VUVU的歌2」專輯深入部落採集VUVU的歌。（無虞工作室提供）

    「唱VUVU的歌2」專輯深入部落採集VUVU的歌。（無虞工作室提供）

    2021/10/18 05:30

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣排灣族音樂人吳蒙惠去年製作「唱VUVU的歌」專輯，深受感動的原住民青年主動加入部落採集歌謠行列，歷時近一年，本月發表「唱VUVU的歌2」專輯，寄送全台334所部落小學，希望讓VUVU的歌謠一代一代傳唱下去。

    排灣族語「VUVU」，指的是祖父母輩。成立「無虞工作室」深耕音樂的吳蒙惠（族名：維恭．魯那登）表示，透過採集、深度訪談，才能夠讓古老部落歌謠延續，盼原民青年返鄉，向部落的VUVU們學習傳統古謠，藉由流行音樂的元素，將傳統歌謠做出全新的詮釋與傳承。

    第一張「唱VUVU的歌」專輯去年發行後，有原民青年主動爭取加入採集歌謠的行列；參與演唱與採集的枋寮高中學生羅玫娟說，她來自春日鄉古華部落，採集時原本很緊張，因為沒把握能用全族語和長輩們溝通，在文健站田野調查時，VUVU們提供很多首歌，其中一位VUVU說︰「謝謝妳為部落把這首歌展現出來，要加油喔！」讓她相當感動。

    「唱VUVU的歌2」專輯收錄10個部落、10首族語歌謠，涵蓋泰雅族、排灣族、布農族、阿美族等，於本月發行，網路直播專輯分享音樂會將於10月23日舉行。

    唱VUVU的歌2」專輯本月發行。（記者羅欣貞攝）

    唱VUVU的歌2」專輯本月發行。（記者羅欣貞攝）

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