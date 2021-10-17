屏東》南國漫讀節 開啟5個月的閱讀派對

南國漫讀節開幕，讀者熱情捧場。（記者羅欣貞攝）

2021/10/17 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2021年南國漫讀節昨起跑，屏東縣長潘孟安、《斯卡羅》導演曹瑞原、漫讀大使劉冠廷、主視覺設計師詹朴、雲門舞集創辦人林懷民等多位重量級講者齊聚屏東，為長達5個月的南國漫讀節揭開序幕。

潘孟安表示，「南國漫讀節」是屏東專屬閱讀品牌，也是全台歷時最長、場次最多的閱讀盛典，今年以「前往南方的閱讀派對」為主題；以文化進香團概念，預計從台北啟程到屏東的文化閱讀列車，更勝於藍皮火車，希望明年可以成行。

開幕講座 現場同步轉播

開幕派對昨於屏東總圖登場，包括知名作家平路、許悔之、蔡詩萍、本屆策展人張鐵志、蔡瑞珊等多位文化人出席；3場開幕講座報名系統日前一上線，就湧近900人報名，現場同步轉播。

首場講座由潘孟安與曹瑞原導演以「土地從不拒絕任何種子－從影劇《斯卡羅》看見台灣文化的共榮 」，討論屏東豐沛的文化底蘊如何化作《斯卡羅》中重要元素，讓更多人以不同於過去的視角閱讀屏東。

山海壯闊 曹瑞原愛上屏東

曹瑞原說，屏東山海壯闊，在這裡可體驗自然、感受生機盎然，「是他退休後最想居住的地方」。

第二場「作為一個說書人，用 ＿＿ 說故事」，集結大使劉冠廷、主視覺設計師詹朴、策展人張鐵志，對談如何以各界專業為起點，創造一束束照向思想的光。

終場講座「一個南部孩子的江湖行 林懷民談雲門歲月」，由雲門舞集創辦人林懷民回顧創辦雲門舞集後，創造各齣重量級舞作，將台灣推展至國際舞台的漫漫旅途。

接下來首班忘憂藍皮之旅、閱讀講座也會陸續登場，還有攝影師陳逸宏帶領讀者、探索3年一科的東港迎王平安祭；導演兼作家徐麗雯、作家劉克襄與台灣千里步道協會副執行長徐如林等人帶路，走讀萬巒五溝水聚落、浸水營古道。漫讀節持續至明年2月13日，共50場活動。

策展人張鐵志（左起）、主視覺設計師詹朴、漫讀大使劉冠廷對談，報名入場觀眾十分踴躍。（記者羅欣貞）

南國漫讀節開幕派對昨天在屏東總圖登場。屏東縣縣長潘孟安（前排右四）出席開幕式。（記者羅欣貞攝）

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