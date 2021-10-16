屏東觀光住宿省千元 評估是否增額

屏東振興觀光宿省優惠超搶手，名額將提早用罄。（記者侯承旭攝）

2021/10/16 05:30

〔記者侯承旭／屏東報導〕屏東縣政府推出「屏東振興觀光宿省優惠」，一般民眾住宿每房可省1000元，推出後超搶手，目前僅剩約1萬個名額，縣府正評估是否增加名額。

推出半個月 已消化近8千個名額

「屏東振興觀光宿省優惠」包含2種優惠方案，分別為「振興券屏東住宿五五專案」與「挺醫護享一五」，「振興券屏東住宿五五專案」每房折抵1000元、「挺醫護享一五」每房折抵1500元。

上述優惠10月1日推出以來，「振興券屏東住宿五五專案」共有1.8萬個名額，半個月已經消化近8000個名額，目前僅剩下約1萬個名額，「挺醫護享一五」尚有4700個名額。

目前剩下約1萬名額 估下月用光

「屏東振興觀光宿省優惠」活動長達7個月，週六日與連續假期不適用，以目前的搶手熱度，「振興券屏東住宿五五專案」可能下個月就提早用罄。

屏東縣長潘孟安日前於主管會報時指示，住宿補助方案活動民眾反應熱烈，請交旅處評估是否增加名額或接續研擬新方案。

屏東縣交旅處表示，近日正在評估加碼的可行性，上述住宿補助除了縣府預算外，旅宿業者也要負擔部分費用，目前正在檢討財源並了解業者的意願，一旦確定會儘快公布。

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