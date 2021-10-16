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    首頁　>　屏東縣

    不動產稅收增加 屏東市規劃每人加發500元消費券

    屏東市因為房地產交易活絡，讓市公所有財源加碼發放消費券。 （記者葉永騫攝）

    屏東市因為房地產交易活絡，讓市公所有財源加碼發放消費券。 （記者葉永騫攝）

    2021/10/16 05:30

    代理市長強調 為刺激在地消費 擬將市庫盈餘1億餘元 還錢於20萬市民

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市代理市長程清水昨天在里長座談時透露，擬加發每人500元消費券給設籍在屏東市的市民，以刺激在地消費，不過全案還未通過市民代表會審議，詳細內容還在規劃中。

    代理屏東市長程清水表示，這次武漢肺炎疫情造成屏東市的小攤販、商家經濟受到嚴重衝擊，政府沒有特別照顧這些小商家，他仔細評估屏東市的財政，發現屏東市近2年的不動產等稅收增加，財源每年都有盈餘，市庫還有1億餘元的盈餘，以屏東市20萬人計算，如果每人發500元的消費券，1億餘元的盈餘剛好足夠，也是還錢於民，是幫忙小商家和小攤販最直接的方法。

    近日送交代表會審議

    程清水說，財源既然沒有問題，接著就要擬訂實施辦法，例如委託財政部印刷消費券，以及如何領取、發放條件等，還得經過市民代表會審議通過；消費券是鼓勵消費，目前沒有排富的打算，市公所已加快規劃進度，近日將可送交審議。

    代表會主席主張發現金

    屏東市民代表會主席蕭國亮認為，發消費券不如發現金，因為消費券必須支付數百萬元的印刷費用，使用也有限制，比不上現金簡單又方便，他贊成直接發現金，至於代理市長的提案會不會通過，得要先聽取多數市民代表的意見。

    市民代表李玉萍指出，不管是發現金或者是消費券，只要能增加屏東市的消費，活絡地方經濟，她都贊成。

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