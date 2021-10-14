屏東奧運級香蕉 5噸外銷日本

台灣蕉再下一「城」，今年新增茨城縣的八千代町國小飯後水果。（記者陳彥廷攝）

2021/10/14 05:30

封櫃直送茨城縣 農糧署長胡忠一表示 若能加入CPTPP是大利多

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣在東京奧運奪牌數創歷史最佳，屏東香蕉更進軍成奧運級水果，昨天封櫃5噸秋蕉直送日本茨城縣，農糧署長胡忠一指出，台灣蕉品質極佳，若能加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（簡稱CPTPP）是大利多。

5市町首長 錄製致謝影片

台灣香蕉外銷主要輸日，為擴展能見度，農糧署於2019年7月與日本茨城縣笠間市簽訂合作備忘錄，笠間市並邀約鄰近市町如水戶市、大洗町、常陸那珂市及八千代町等市町共同採購台蕉作為學童營養午餐飯後水果，昨天外銷儀式中，笠間市等5市町首長還錄製致謝影片，並邀請台灣民眾到日本交流。

面對加入CPTPP是否會影響台灣蕉銷路，胡忠一強調，台灣蕉品質絕佳，在科技化管理下產量穩定，若加入CPTPP就無關稅墊高成本，東南亞其它國家的香蕉優勢不在，是台蕉大利多。

打入茨城縣國小 成飯後水果

早年日本香蕉幾乎全由台灣供應，但東南亞蕉低價搶市，市佔節節下滑，但台灣蕉的軟Q好滋味讓日本銀髮族難以忘懷，如今不僅打入茨城縣國小飯後水果，還進入當地超市，讓更多日本消費者可品嘗來自台灣的好滋味。

台蕉連3年銷日 呈正成長

農糧署長胡忠一說，台蕉連3年銷日呈正成長，去年接近3300公噸，今年2900公噸，雖然年中旱災影響產量，但秋冬蕉質量皆佳，未來將逐步擴展至整個茨城縣，讓日本學童楓紅時刻都能想起香Q甜的台灣蕉滋味。

台灣香蕉今年更打入奧運殿堂，胡忠一說，奧運以往採歐盟「全球良好農業規範」（簡稱GGAP）標準才能輸入，農委會提昇「台灣良好農業規範」（簡稱TGAP）驗證規格為「台灣良好農業規範加強版」（簡稱TGAP PLUS）後，成功與國際標準接軌並供應奧運5噸香蕉，打開全球知名度。

媒合外銷的青果合作社理事余致榮說，台灣所產香蕉符合GGAP，農民透過契作，讓外銷台灣蕉價格維持高檔，同樣600克的香蕉，台蕉在日本就比東南亞蕉高出100日幣左右，品質受肯定。

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