屏東》佳冬鄉長龔日光貪污300萬 監院通過彈劾

無黨籍屏東縣佳冬鄉鄉長龔日光。（資料照，記者陳彥廷）

2021/08/11 05:30

〔記者謝君臨、陳彥廷／綜合報導〕無黨籍屏東縣佳冬鄉鄉長龔日光，利用佳冬鄉公所於2015年辦理「玉光國小通學步道改善計畫委託設計監造案及工程案」、2016年「佳冬國中公共通行空間改善計畫委託設計監造案及工程案」、2018年「佳冬鄉文化一路工程案」的機會，透過其任職鄉公所技工的堂弟居中牽線聯繫，期約協助廠商得標後共收賄逾300萬元，監察院昨以12比0全數通過彈劾，移送懲戒法院審理。

以12比0全數通過彈劾

調查委員施錦芳、林郁容表示指出，龔日光所為，為圖個人不法利益收賄總計301.9萬元，違反公務員服務法、政府採購法、採購評選委員會組織準則及公務員廉政倫理規範等規定，敗壞官箴，情節重大；核有公務員懲戒法應受懲戒事由，因此依憲法及監察法規定提案彈劾並通過，移送懲戒法院審理，依法懲戒。

公所︰龔因健康難回應

對此，佳冬鄉公所表示，目前鄉長龔日光因健康因素，難以對外回應，鄉公所亦無法得知其看法。地方人士直言，這些案件已起訴約2年，因為龔的健康因素，連一審都還未宣判。

2018年龔日光以無黨籍競選連任，懲戒法院在監察院全票彈劾的基礎下，預計很快就會作出免職宣判，將由屏東縣政府指派代理鄉長。

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