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    首頁　>　屏東縣

    《佳冬高農校史第一位台大生》總統教育獎得主 邱瀞儀錄取台大

    佳農校史首位應屆台大生，總統教育獎邱瀞儀打敗病魔逆境。（佳農提供）

    佳農校史首位應屆台大生，總統教育獎邱瀞儀打敗病魔逆境。（佳農提供）

    2021/06/09 05:30

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕受到疫情影響，今年全國畢業典禮及獎項都改為線上，國立佳冬高農也發出一個立志向學的好消息，就讀園藝科的應屆畢業生邱瀞儀，與先天性糖尿病和平共處，順利錄取台大森林系，更獲得2021總統教育獎殊榮，成為校史84年來第一位台大學生。

    先天性糖尿病 不向逆境低頭

    家住恆春的邱瀞儀，從小有先天性糖尿病，媽媽每天須幫她注射胰島素，直到小六畢旅，她要媽媽教她自己打針，認為自己可以照顧自己，也學會與病魔和平共處，熱愛大自然的她，甚至在國中畢業毅然選讀離家1個多小時的佳農園藝科就讀，每天清晨5點多起床準備搭車，3年來風雨無阻，未曾遲到早退缺曠，連師長都感動不已。

    捐出部分獎金 助弱勢學弟妹

    校方表示，瀞儀的個性樂觀積極又極有「溫度」，老師們常會收到瀞儀給的手作卡片，內容總有她滿滿的創意與祝福，推薦總統教育獎時，師長、同儕們都很樂意推薦為這位不向逆境低頭的勇者，科主任甚至說到會掉下眼淚。更令人感動的是，她畢業前強調未來想為屏東發展智農服務，強化農業栽培決策等，更捐出部分獎金到「佳農402教育儲蓄專戶」，希望鼓勵幫助弱勢的學弟妹。

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