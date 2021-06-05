新埤大成國小 轉型藝術實驗學校

有美麗精緻校園的屏東縣立大成國小。（取自大成國小臉書）

2021/06/05 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣今年持續推動小校整併或轉型計畫，新埤鄉大成國小確定委由財團法人臺北市關渡文化藝術基金會辦理藝術實驗教育計畫，執行時間自2021年8月1日起為期6年，成為全縣第3所公辦民營實驗教育學校。

屏東縣目前國小有163校，因為生源減少，屏東縣去年8月起，有1國小、2分校、2分班停辦、1國小改制分校， 為近16年最大規模的小校整併，今年則規畫佳冬鄉大新國小停辦併入昌隆國小，新埤鄉大成國小6月公告確定轉型成為藝術實驗學校。

引進北藝大、雲門舞集資源

縣府教育處表示，大成國小委託臺北市關渡文化藝術基金會辦理藝術實驗教育計畫，計畫執行自今年8月1日起至2027年7月31日，實驗教育計畫負責人為國立台北藝術大學主任秘書鍾永豐，未來大成的教學資源有台北藝術大學、雲門舞集舞蹈教室等強力後盾。

大成國小創校逾60年，全校6班、28名學生、12名教師，交通便利，從國道三號南州交流道約5分鐘車程可抵達，位處客家聚落，長年發展美感與人文課程，經縣府評估適合發展實驗教育。

屏縣第一所公辦民營學校是高樹鄉大路關國民中小學，由福智文教基金會辦理，第二所是新埤鄉餉潭國小，由屏東縣慧光圓通普賢文教基金會辦理。

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