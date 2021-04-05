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    首頁　>　屏東縣

    屏東第一鮪1公斤1萬 193萬標出 創新高

    屏東第一鮪昨天拍賣再創新高價，以每公斤1萬元落槌成交，打破去年創下的9000元高價，再創黑鮪魚每公斤拍賣價新高。（記者陳彥廷攝）

    屏東第一鮪昨天拍賣再創新高價，以每公斤1萬元落槌成交，打破去年創下的9000元高價，再創黑鮪魚每公斤拍賣價新高。（記者陳彥廷攝）

    2021/04/05 05:30

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東「第一鮪拍賣會」昨天在東港魚市場熱鬧登場！當碩大的黑鮪魚從船艙拉出來，現場歡呼聲此起彼落，買家競相喊價，「饗賓餐旅集團」以每公斤1萬元共193萬元高價標得今年第一鮪，為2021年黑鮪魚文化觀光季揭開序幕。

    第一鮪現身 民眾熱烈歡呼

    琉球籍「滿吉財號」漁船船長黃明財於3月28日捕獲黑鮪後，快馬加鞭返回東港驗魚，順利成為今年「第一鮪」，昨天由縣長潘孟安宣布魚重193公斤、長210公分，今年拍賣價能否再創新高，引發關注。

    第一鮪拍賣會吸引許多餐廳老闆、魚貨商競標，縣長潘孟安、農委會副主委陳添壽等人在岸邊等候第一鮪現身，隨後「滿吉財號」漁船在鑼鼓聲中緩緩靠岸，船長黃明財從船艙中吊掛出壯碩的黑鮪魚，引發圍觀民眾熱烈歡呼。

    饗賓餐旅標下 指相當划算

    隨後，潘孟安在魚身掛上「第一鮪」牌，經秤重、丈量體長後送上拍賣台，買家們喊價聲此起彼落，最後以每公斤1萬元落槌成交，打破去年創下的9000元高價，再創黑鮪魚每公斤拍賣價新高。

    標下第一鮪的業者為「饗賓餐旅集團」的旭集和食集錦餐廳，業者表示，該餐廳每年都會舉辦黑鮪魚吃到飽的夏季盛宴，特別注意「屏東第一鮪」的動態，今年上級下達300萬元志在必得的指令，能以不到200萬元價格標下，相當划算。

    琉球籍「滿吉財號」漁船船長黃明財於3月28日捕獲黑鮪後，快馬加鞭返回東港驗魚，順利成為今年「第一鮪」。（記者陳彥廷攝）

    琉球籍「滿吉財號」漁船船長黃明財於3月28日捕獲黑鮪後，快馬加鞭返回東港驗魚，順利成為今年「第一鮪」。（記者陳彥廷攝）

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