「台灣祭」免費入場 屏縣府：扶植新樂團

屏縣府盼能透過免門票的「台灣祭」，養出新聲、新樂迷。（記者蔡宗憲攝）

2021/04/04 05:30

盼接棒「春天吶喊」

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕由屏東縣府全新打造的「台灣祭」獨立音樂盛會，3天活動吸引超過5萬人次的樂迷捧場，但有小型獨立音樂業者大嘆「免費大舞台恐扼殺音樂環境」，屏縣府則解釋，期盼「台灣祭」讓獨立樂團的新聲音有上大舞台機會，更透過活動來創造新的獨立樂團樂迷。

4舞台、逾40組樂團演唱

從1日的熱身場至3日落幕，每天下午2點到晚上10點半的「台灣祭」，設有4大舞台、超過40組樂團不間斷輪番演唱，讓不少老樂迷有重回墾丁音樂季的熟悉感，演唱的樂團也大多是國內人氣獨立樂團，屏縣府粗估超過5萬樂迷人次參與，展現早期墾丁「春天吶喊」的獨特氛圍。

有人怕免收費 慣壞樂迷

但免門票的「台灣祭」，卻讓不少小型音樂業者及創作者有些抱怨，大嘆政府免費音樂大舞台，促進經濟繁榮的對象有旅宿、攤販、小吃、交通等，但對於免費的音樂供應，恐怕慣壞樂迷，扼殺掉長期耕耘小型收費音樂市場的業者，以及默默努力的音樂創作者，也擔憂未來中小型收費演出恐乏人問津。

縣府：培養樂迷認識樂團

對此，屏縣府傳播處長鄞鳳蘭表示，墾丁音樂季曾是台灣最早的獨立音樂聖地，「台灣祭」除了接棒，更希望給國內獨立樂團唱向國際的新舞台。縣府為了扶植更多獨立樂團，「台灣祭」堅持給20組名氣較小、剛成團的樂團登台機會，至於剛萌芽的新秀，則舉辦競賽鼓勵成長；強調「台灣祭」絕不是僅提供「免費音樂」的嘉年華，希望培養更多樂迷認識獨立樂團，也能間接促進中小型音樂場的發展。

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