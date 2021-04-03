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    首頁　>　屏東縣

    屏東》小琉球、墾丁人車湧現 今估南下高峰

    小琉球、墾丁人車滿滿，「台灣祭」現場樂迷不少。（記者蔡宗憲攝）

    小琉球、墾丁人車滿滿，「台灣祭」現場樂迷不少。（記者蔡宗憲攝）

    2021/04/03 05:30

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕清明連假第一天，前往墾丁、台東及小琉球的遊客滿滿，東港及小琉球渡船頭到處都是等待的遊客，恆春半島同樣超過9成的訂房，通往台東及墾丁的省道台一線枋寮路段，早上7時開始，每小時都暴出2000輛以上車次。

    東琉線碼頭人潮滿滿

    東琉線碼頭一早就人潮滿滿，排隊民眾在炙熱天氣下汗流浹背，仍個個表情興奮期待。

    墾丁大街人潮今晚又一波

    同樣熱潮一樣在墾丁出現，屏縣府首次在清明連假舉辦的「台灣祭」，昨天上午就出現樂迷在舞台前等待，夜間出遊人潮加上樂迷聚集，將墾丁大街周邊擠得水洩不通，預計今晚人潮將達到另一高峰。

    台一線枋寮路段車流爆量

    清明連假首日氣候炎熱，南台灣旅遊勝地墾丁及台東地區訂房都逾9成，台一線枋寮路段昨早至下午4時就累計超過3萬車次，已逼近農曆春節的「高標」車流量，警方8時就採取南下調撥車道因應。

    警方預計今天上午仍是南下車多狀況，呼籲駕駛人避開上午8點至下午1點的南下尖峰時段。

    根據中央氣象局資訊，恆春半島及台東等旅遊地區，今天上午仍是超過30度的晴朗天氣，降雨機率都在20％以下，但紫外線等級都逼近10級，呼籲民眾出門務必做好防曬工作。

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