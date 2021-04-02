為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　屏東縣

    屏東科技執法 火車站取締王惹民怨

    屏東縣府在科技執法告示牌旁設立臨停說明。 （屏東縣政府提供）

    屏東縣府在科技執法告示牌旁設立臨停說明。 （屏東縣政府提供）

    2021/04/02 05:30

    停車逾3分鐘開罰 半個多月罰逾800件 縣府協調路外臨停15分鐘免費

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東交通違規科技執法3月8日上路，取締區域停放超過3分鐘的車輛，6處執法點以火車站罰單最多，半個多月來開罰逾800件，引發民怨四起，屏縣府交通旅遊處於是緊急協調車站周邊路外停車場，從昨天起可免費臨停15分鐘，籲民眾多加利用。

    屏市6違停熱點 3/8起科技執法

    屏東縣警察局引進「自動辨識違規停車科技執法」設備，設於屏東市6處違停熱點，該系統透過車牌辨識系統，自動判別違規停車的車籍資料，如果停車超過3分鐘，自動蒐證錄影拍照，車籍資料會匯入科技執法平台，經過認證有違規事實，即依法開罰600元至1200元。

    實施以來，屏東火車站前西側及東側取締件數最多，8日上路第一天就開出46張罰單，之後每天平均約4、50件，半個多月就開罰逾800件。

    縣府交旅處長黃國維表示，不少民眾開車在火車站前繞圈，鄰近狹窄道路上常車滿為患，為提供適當臨停空間，方便民眾在屏東火車站周邊接送家人或旅客，縣府與台鐵局屏東車站共同協調周邊路外停車場，民眾可運用光復路上（屏東火車站前永發停車場）或公勇路上（屏東火車站西側計時停車場）停車場，有15分鐘入場緩衝時間臨停，等火車抵達時，再請下車的親友以電話通知出場接送。

    掛設路外臨停告示 方便接送

    交旅處表示，詳細停車導引說明可至屏東縣政府交通旅遊處官網查詢，並於火車站前「科技執法違規取締」告示牌旁，掛設「路外停車場進場緩衝15分鐘臨停」告示，建議民眾多加利用，精算好接送時間。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    屏東縣今日熱門
    F-5E墜海》搜救潘穎諄進入第5天 天氣好轉軍方展開水下搜索
    2021/03/26 08:22

    F-5E墜海》搜救潘穎諄進入第5天 天氣好轉軍方展開水下搜索

    屏東勝利星村寫真市集、縣民公園日落市集 清明連假接力登場
    2021/03/26 09:34

    屏東勝利星村寫真市集、縣民公園日落市集 清明連假接力登場

    高雄捷運延伸屏東採重運量 車站位置將微調
    2021/03/26 10:03

    高雄捷運延伸屏東採重運量 車站位置將微調

    F-5E墜海》全力搜救潘穎諄 「神明指引方向」軍方列入搜尋參考
    2021/03/26 11:19

    F-5E墜海》全力搜救潘穎諄 「神明指引方向」軍方列入搜尋參考 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播