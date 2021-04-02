屏東科技執法 火車站取締王惹民怨

屏東縣府在科技執法告示牌旁設立臨停說明。 （屏東縣政府提供）

2021/04/02 05:30

停車逾3分鐘開罰 半個多月罰逾800件 縣府協調路外臨停15分鐘免費

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東交通違規科技執法3月8日上路，取締區域停放超過3分鐘的車輛，6處執法點以火車站罰單最多，半個多月來開罰逾800件，引發民怨四起，屏縣府交通旅遊處於是緊急協調車站周邊路外停車場，從昨天起可免費臨停15分鐘，籲民眾多加利用。

屏市6違停熱點 3/8起科技執法

屏東縣警察局引進「自動辨識違規停車科技執法」設備，設於屏東市6處違停熱點，該系統透過車牌辨識系統，自動判別違規停車的車籍資料，如果停車超過3分鐘，自動蒐證錄影拍照，車籍資料會匯入科技執法平台，經過認證有違規事實，即依法開罰600元至1200元。

實施以來，屏東火車站前西側及東側取締件數最多，8日上路第一天就開出46張罰單，之後每天平均約4、50件，半個多月就開罰逾800件。

縣府交旅處長黃國維表示，不少民眾開車在火車站前繞圈，鄰近狹窄道路上常車滿為患，為提供適當臨停空間，方便民眾在屏東火車站周邊接送家人或旅客，縣府與台鐵局屏東車站共同協調周邊路外停車場，民眾可運用光復路上（屏東火車站前永發停車場）或公勇路上（屏東火車站西側計時停車場）停車場，有15分鐘入場緩衝時間臨停，等火車抵達時，再請下車的親友以電話通知出場接送。

掛設路外臨停告示 方便接送

交旅處表示，詳細停車導引說明可至屏東縣政府交通旅遊處官網查詢，並於火車站前「科技執法違規取締」告示牌旁，掛設「路外停車場進場緩衝15分鐘臨停」告示，建議民眾多加利用，精算好接送時間。

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