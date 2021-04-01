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    首頁　>　屏東縣

    屏東首季水果外銷逾8千噸 鳳梨占近8成

    在日本超市上架的屏東鳳梨與香蕉。（屏東縣政府提供）

    在日本超市上架的屏東鳳梨與香蕉。（屏東縣政府提供）

    2021/04/01 05:30

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕農產品拚外銷，屏東縣今年第一季鳳梨、香蕉、檸檬等外銷出口量已達8108公噸，出口值約3.5億元，其中6387噸是鳳梨，占近8成，縣府持續拓展接洽不同通路，希望今年果品出口至少要追平去年的3.6萬噸。

    果品前進美亞澳洲多國市場

    屏東縣政府統計，縣內農產品外銷放眼全球，包括美國、加拿大、中東、日本、馬來西亞、澳洲、香港、澳門等市場，2020年屏東縣出口農產有蓮霧、蜜棗、鳳梨、芒果、香蕉、紅龍果、檸檬、番石榴等，出口量3.6萬公噸，出口值逾18億元，較前年4萬噸、20億元略低，主要是因為疫情影響。今年面對疫情及鳳梨3月暫停銷中國等雙重衝擊考驗更大。

    縣府統計，1到3月全果品出口量已達8108噸，以鳳梨6387噸最多，其次為蓮霧655噸、檸檬431噸、香蕉287噸，與去年第一季全果品9773噸比較略下滑，主要是暫停銷中因素。

    鳳梨銷日訂單即將超越去年

    縣府指出，鳳梨今年第一季出口的6387噸中，1到2月銷往中國3580噸，1至3月底出口香港和日本都超過千噸，其中銷日部分即將超越去年的1295公噸，由於訂單持續增加，今年銷日可望衝到5000噸。

    縣府也強調，往年農產出口以4到6月量最多，只要持續拓展市場，第二季可望開出紅盤，縣府密切監控價格，目前產地價維持在每台斤18元以上的行情。

    在加拿大上架的屏東鳳梨。（屏東縣政府提供）

    在加拿大上架的屏東鳳梨。（屏東縣政府提供）

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