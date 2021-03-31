清明連假 屏東台1、台9匯流處 首度採分流管制

清明連假北返恐塞爆，屏東警方將首次進行台1、台9匯流處採分流疏導管制。（資料照）

2021/03/31 05:30

預估將湧入逾20萬人潮 若分流成效良好 未來可設儀控號誌

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕清明連假台東及恆春半島粗估將超過20萬人潮出遊，假期尾聲北返恐怕天天塞到深夜，屏東警方不敢大意，除執行有成的疏導措施，將首度針對省道台9線及台1線匯流處進行分流，避免車流陷入動彈不得的窘況，如果成效良好，當地未來可能設置儀控號誌，以疏導每逢假期北返就壅塞的狀況。

北返車潮較集中 易出現塞車

根據警方初步推估，由於距離228連假已經超過一個月，加上近期南部天氣晴朗、溫度適宜，前往台東及墾丁的南下總車潮可能在8萬左右，南下車潮因分批到訪，策略性疏導還能有效紓解，但北返車潮可能集中在假期最後兩天的下午時段，屆時龐大車潮在短時間湧入，恐怕又將出現近期連假必塞的情況。

連假最後兩天 測試分流管制

轄區枋寮警方表示，北返交通第一個阻塞點主要在楓港地區的「台九線及台一線匯流處」，這次連假後兩天北返日將測試在匯流處分流管制，若成效良好，當地未來可能設置儀控號誌，以疏導每逢假期北返就壅塞的狀況。

4/2起重要路口 視車流啟動調撥

此外，2日上午開始，從枋寮建興五岔路口到內獅等重要路口會有交通崗，並配合智慧控燈，視車流啟動南下調撥車道，4日開始的北返車流，則會持續成效不錯的「北上機車道、慢車道強制分隔」措施，避免汽車駕駛人佔用機車道衍生事故壅塞。

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