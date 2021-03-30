屏東「第一鮪」入港？ 今驗明正身

屏東第一鮪可望提早入港。（記者陳彥廷攝）

2021/03/30 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕一年一度的屏東「第一鮪」可望提早產生，昨傳出琉球籍滿吉財號捕獲「第一鮪」好消息，由於去年創下新高拍價及捕獲近3000尾的13年新高，讓人期待再創佳績。

屏東黑鮪魚文化觀光季是東港、琉球沿近海漁業的代表性活動，可說是地方產業火車頭，昨天傳出捕獲消息，東港、琉球為之沸騰，今天若驗明正身合格，接下來舉行「第一鮪拍賣」。

較往年提前2週報到

事實上，早在27日就傳出已有琉球籍金展祥號捕獲黑鮪，但該尾黑鮪除目測重量不足，捕撈地點也在200浬外，未進港前就被推估失格，但金展祥號仍趕著於昨天下午入港。

為何明知可能失格卻仍搶返港？原因是成為「第一鮪」後將黃袍加身身價大漲，像近年競標都從每公斤7000元起跳，去年更創下公斤價9000元的歷史新高。

去年創每公斤9千元新高

滿吉財船長黃明財則是在28日下午4點通報在台灣西南方海域捕獲1尾母黑鮪，東港區漁會表示，今年提早2週的原因可能因氣候變遷影響到洄游魚類生態。

區漁會總幹事林漢丑說，滿吉財號屬較小的CT2噸級漁船，與以往由CT3以上船隻捕獲有很大不同，船長黃明財生涯首度捕獲今年第一鮪，若驗魚合格，將由琉球籍船長奪回睽違4年的「第一鮪」寶座。

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