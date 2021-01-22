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    潮州春節市集、內埔年街 如期舉行

    潮州春節市集每年吸引大批人潮。 （資料照，記者邱芷柔攝）

    潮州春節市集每年吸引大批人潮。 （資料照，記者邱芷柔攝）

    2021/01/22 05:30

    潮州春節市集、內埔年街 如期舉行

    〔記者邱芷柔／屏東報導〕疫情升溫，潮州春節市集、內埔年街預計2月11日至2月15日舉辦。過去這兩場活動期間，各自吸引逾10萬人次參加，民眾怕成為防疫破口，要求停辦聲浪不斷；潮州、內埔鄉鎮公所回應，將嚴格落實防疫，若中央出禁令就配合停辦。

    潮州攤位有449格 內埔800個

    潮州春節市集有近30年歷史，是屏東縣春節規模最大市集，市集總長度達1.2公里，今年競標攤位租金達25萬元再創新高紀錄，總攤位數達449格；內埔年街去年首度舉辦，年街規模與潮州相仿，預計設置800個攤位格，並有消費送摸彩券抽汽車的聚客活動。

    遭諷「疫情放兩邊 賺錢擺中間」

    潮州春節市集、內埔年街今年決定如期舉辦，引起民眾熱議，有網友揚言抵制「就算不取消也不會去」、甚至譏諷「疫情放兩邊，賺錢擺中間」，面對嚴峻疫情，攤商也很忐忑，因相關單位遲遲未定案，也擔心備料後若遇活動臨時喊停，讓跨年夜的慘重損失再度上演。

    內埔公所表示，內埔年街是戶外空間，除強制民眾、攤商戴口罩，現場也設置臨時隔離區，讓有症狀的民眾能即時隔離並作後續處置，針對未遵守防疫規定、勸導不聽者依法開罰，公所將遵循中央疫情指揮中心指示，如全面禁止大型活動舉辦，內埔年街則配合停辦。

    潮州公所表示，春節市集防疫應變計畫已通過縣府審查，將投入100人次的防疫隊，不定時在市集巡視，進行防疫宣導與勸導。此外，公所也研擬停辦配套，如中央頒布禁令，即配合停辦。

    屏東縣長潘孟安表示，「防疫為先，生活如常」是原則，縣府帶頭示範，停辦人潮易稠密的大型活動，並行文各鄉鎮市公所，遵照中央疫情指揮中心規範，盡量減少群聚。

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