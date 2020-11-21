屏東原鄉幸福巴士燒錢 擬推企業認養

春日鄉幸福巴士提供社區老人貼心服務。（資料照）

2020/11/21 05:30

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣原鄉「幸福巴士」紓解部落居民就醫及就學不便，但要維持目前15輛巴士的運作所費不貲，交通部除督促各原鄉公所提高運量減少虧損外，也將尋求民間資源挹注，屏東縣政府希望透過智慧運輸系統的建置，減少空車率，提高運能與收入。

載客率偏低 每鄉每年數百萬全賴中央補助

屏東縣9個原鄉因缺乏公共運輸系統，交通部從2016年起根據原鄉提出的需求及營運成效，陸續補助15輛中、小型社區巴士作為部落居民就醫、就學的交通工具，目前以春日鄉的營運狀況最上軌道，部份原鄉載客率偏低成效不佳，審計單位要求檢討改善。

突破10萬人次 春日鄉營運上軌道

春日鄉長柯自強表示，交通部補助的3輛幸福巴士4年來充份發揮山區運輸功能，部落老人因而獲得照顧，減輕族人負擔，獲得好評，搭乘人數已突破10萬人次，因屬於社會福利性質，酌收基本票價，營運經費多仰賴中央，去年補助900多萬元，希望政府能持續對原鄉的照顧。

原鄉幸福巴士營運收支難以自給自足，每鄉每年上百萬甚至數百萬元的人事、油料、保險等支出，幾乎都靠中央補助，對財政形成負擔，許多原鄉公所為解決運量偏低問題，兼營觀光載客業務，但成效有限，交通部將引進民間資源挹注，盼企業認養。

縣府盼整合運輸工具 調配最佳路線

縣府交旅處長黃國維表示，縣府規劃中的智慧運輸系統，針對原鄉部份，未來將整合當地醫療、觀光、客運及多元計程車等運輸工具，調配最佳路線及載客方式。

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