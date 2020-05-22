屏市蓋5停車場 拚明年底前完工

舊酒廠停車場完工後將採智慧管理，外型以花瓣意象呈現。（屏東縣政府提供）

2020-05-22 05:30:00

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為解決屏東市區停車供給不足、平假日尖峰時段道路壅塞等問題，屏東縣政府向交通部爭取補助計畫興建舊酒廠立體停車場，昨天動土，盼活化公有土地，並擴大屏東市百貨商圈、火車站商圈停車服務，整體工程預計明年七月啟用；屏東市區至今已有五處停車場動工，拚明年底前全部完工。

舊酒廠立體停車場動工

縣長潘孟安表示，舊酒廠立體停車場位於屏東市仁愛路及民生路交界處，樓高四層，將提供車位六二二席，外觀整體設計運用灰白色系與周圍環境結合，以花瓣意象為主，透過實體與虛體的面板交互穿插，使整體建築氛圍更顯生動。

5處正施工 增1800車格

縣府交通旅遊處表示，該停車場因鄰近屏東車站與轉運站，明年七月完工營運後，將可結合公共運輸場站停車轉乘功能，解決台鐵、市區、遠程或觀光公車轉乘及站前活動的停車需求；工程經費約四億八千餘萬元。

交通旅遊處長黃國維表示，屏縣今年以來，陸續在屏東市進行五處停車場工程，包括中正路與勝利路交叉路口、屏東公園仁愛路段與中華路段兩座、屏東菸葉廠以及舊酒廠，其中兩處地下停車場、兩處立體停車場，共可提供一千八百個汽車停車位，施工期間將給附近居民帶來不便，懇請民眾諒解。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法