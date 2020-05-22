《屏東》瑪家舊筏灣聚落建築群 通過文資審議

屏東縣瑪家鄉舊筏灣部落本週通過文資審議，取得「聚落建築群」文資身份，替未來部落發展人文生態旅遊奠基。（立委伍麗華提供）

2020-05-22 05:30:00

〔記者邱芷柔／屏東報導〕海拔八百多公尺的瑪家鄉舊筏灣部落，目前擁有完整的十二座石板屋遺址，走進部落宛如置身遺世古城，瑪家鄉族人看好舊筏灣部落的觀光潛力，特別申請專用道路，本週更通過文資審議，正式賦予舊筏灣部落「聚落建築群」文資身份，替未來部落發展人文生態旅遊奠基。

重建12石板屋 連結排灣歷史文化

舊筏灣是排灣族古老發源地之一，一九七四年因交通、教育、醫療不便等因素，居民遷移至現在的排灣村，直到二○○一年居民發覺舊筏灣與排灣族歷史文化的重要連結，開始推動舊筏灣部落石板屋群重建。

舊筏灣部落被群山環繞，風景優美，進入部落前必須舉行祈福儀式，告知祖靈族人回來了，祈求祖靈護佑，部落裡看不見電線、水管與鋼筋水泥等現代化設施，保留著最原始的風貌，在族人持續努力修復下，預計未來將有二十棟完整的石板屋。

目前全台公告的「聚落建築群」有十六處，其中三處位於屏東縣，包括萬巒鄉五溝水、春日鄉老七佳部落、瑪家鄉高燕及射鹿部落，這次通過文資審議的舊筏灣部落，隔著隘寮南溪與射鹿部落相望，是屏東縣第四處聚落建築群。

培訓人才 朝預約導覽提供旅遊服務

瑪家鄉昨天舉辦「在地導覽解說扎根化人才培訓班」結訓典禮，共有二十六名族人取得合格證書及導覽解說識別證。瑪家鄉長梁明輝表示，隨著霧台鄉哈尤溪爆紅後，部落觀光生機再起，但不夠透明的收費方式與參差不一的遊憩品質屢受外界抨擊。

梁明輝說，瑪家鄉有前車之鑑，除了修復通往舊筏灣部落的專用道路、讓石板屋群取得文資身份，也同步舉辦觀光產業相關培訓課程，並取得部落共識，未來將朝總量管制、預約導覽方式，收費提供旅遊服務。

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