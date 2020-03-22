抗疫拚觀光 小琉球民宿平日價

小琉球民宿業者祭出平日住宿價優惠方案，並加強防疫措施，歡迎遊客登島旅遊。 （記者陳彥廷攝）

2020-03-22 05:30:00

〔記者陳彥廷／屏東報導〕大鵬灣國家風景區觀光產業受疫情衝擊，繼日前墾丁國家公園宣布減免園區委外或承租業者租金後，鵬管處也宣布西岸廠商免收六個月租金，共體時艱撐過「淡季中的淡季」。小琉球民宿業者則祭出平日住宿價優惠方案，並加強防疫措施，歡迎遊客登島旅遊。

大鵬灣遊湖船生意冷 鵬管處免6個月租金

大鵬灣西岸五家遊湖業者及水上遊憩業者生意受武漢肺炎疫情影響，今年二月搭遊湖船的遊客人數較去年同期少了六成以上。業者說，三月至今遊覽車團客不到十團，疫情還看不到盡頭，情況越來越嚴峻。

鑑於疫情已造成委外或承租業者的重擔，大鵬灣國家風景區管理處決定免除業者今年一到六月的租金，減輕業者營運壓力。

訴求戶外嚴防疫 小琉球業者祭住宿優惠

武漢肺炎疫情肆虐，「鑽石公主號」負面印象連累離島交通船生意，經營東港與小琉球之間航線的兩家主要交通船泰富及聯營公司強調，交通船每天都會進行船隻消毒，候船室售票大廳每日消毒三次，民眾入艙需戴口罩並配合量額溫，高於三十七點五度時暫勿登船。

屏東縣琉球鄉觀光發展協會理事長洪豪昇指出，小琉球風和日麗，觀光活動都在戶外，民宿空調系統獨立，業者已祭出平日住宿價優惠方案，並加強防疫措施，請遊客放心登島旅遊。

鵬管處說，國外疫情險峻，台灣相對安全，「幻想琉球不如去小琉球」、「下龍灣去不了可來大鵬灣」，大鵬灣、小琉球遊憩活動都在戶外，價格更是便宜，歡迎國人來體驗。

風景區觀光產業受疫情衝擊，鵬管處宣布西岸廠商免收六個月租金，共體時艱，大鵬灣近期因處戶外及通風等特點吸客。（記者陳彥廷翻攝）

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