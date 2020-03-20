《屏東》居檢激增110人 屏市公所保鮮膜當阻隔板

屏東市公所昨天接獲25人通報分別從土耳其、德國等地返國，多數人透過電話告知，但有人直接跑到市公所要申報，承辦人員趕緊架起保鮮膜阻隔。（記者葉永騫攝）

2020-03-20 05:30:00

〔記者邱芷柔、葉永騫／屏東報導〕中央流行疫情指揮中心前天宣布擴大追蹤三月五日至十四日期間從歐洲入境的旅客，屏東縣居家檢疫昨天單日激增一百一十人，有民眾逕自到屏東市公所欲申報，洽公櫃台緊急架起保鮮膜阻隔，降低感染風險。從昨天起，民眾進出縣議會、鄉鎮市公所等機關都必須量測體溫。

屏市公所接獲25人返國通報 有人直接上門

據縣府統計，屏東縣截至昨天沒有確診個案，居家檢疫者有兩百六十三人、居家隔離兩人，居家檢疫、隔離期間擅離住所新增九件舉發，將進行查核。

屏東市公所昨天接獲二十五人通報分別從土耳其、德國等地返國，要進行十四天居家檢疫，多數人透過電話告知，但有人直接跑到市公所要填寫，嚇得承辦人員趕緊架起保鮮膜阻隔。

隨著居家檢疫人數增加，民政系統負擔也加重。潮州鎮公所表示，為因應增加的自主健康管理通報、居家檢疫人數，已跨課室動員協助，必要時會請志工協助。

擴大檢疫對象 居檢會再有一波高峰期

縣府民政處副處長楊新發說，二月初居家檢疫高峰期，屏東有逾四百九十件，近日實施回溯追蹤及擴大檢疫對象後，預計會再有一波高峰，目前三十三個鄉鎮市公所人力尚稱充足，可應付防疫作業。

昨日凌晨起限制非台籍人士入境後，不少海外台灣民眾趕訂機票回台，也讓防疫旅館、防疫車隊使用量增加，衛生局副局長張秀君表示，防疫計程車近日就會上路，也持續研議增強防疫旅館的服務能量。

屏東基督教醫院急診科主任陳志文指出，近日持續都有無症狀、無接觸史、無旅遊史的民眾來急診要求篩檢，呼籲民眾不要聽信謠言自亂陣腳，造成醫療系統癱瘓。

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