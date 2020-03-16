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首頁　>　屏東縣

屏東》機車道拓寬完工 高屏大橋今全線通車

高屏大橋南下機車道完工後，機車騎士就不必再騎到危險的快車道了。（記者葉永騫攝）

高屏大橋南下機車道完工後，機車騎士就不必再騎到危險的快車道了。（記者葉永騫攝）

2020-03-16 05:30:00

〔記者葉永騫／屏東報導〕長達三個月施工、造成三十餘起車禍的高屏大橋預定今天全線通車，正式告別交通黑暗期，屏東縣交通隊長魏坤男表示，將持續注意高屏大橋的交通狀況，再進行後續改善。

施工3個月 造成車禍30餘起

高屏大橋是高屏縣市最重要的交通要道，因為機車道寬度不足經常發生車禍，引發民怨，去年十二月公路總局斥資約四千萬元進行機車道拓寬工程，但因車道縮減、施工速度緩慢，施工三個月期間發生高達三十多件車禍、三人死亡，引發各界撻伐，經過立委、縣府多次協調，北上機車道日前先行開放，昨天南下機車道也進行道路封層作業，預定今天上午就能開放全線通車，結束高屏大橋的交通黑暗期。

增機車道緊急出口 防車禍時交通打結

屏東縣交通隊長魏坤男表示，高屏大橋原本就是易肇事路段，為了減少機車肇事率，施工拓寬機車道，並且增設機車道的緊急出口，避免發生車禍時交通打結，沒想到施工期又造成多起意外事故，所幸從今天起交通就恢復順暢，汽、機車分道後更增加安全性。

速限機車40公里、汽車70公里

魏坤男指出，高屏大橋完工後，機車速限四十公里、汽車速限七十公里，請駕駛人多加注意，不要超速行駛；對於機車道拓寬後的使用情況，也會每月統計肇事率、了解車禍原因，以做為日後改善的參考。

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