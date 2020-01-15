東港鹽埔漁港 將打造客貨運專區

屏東縣政府將於東港鹽埔漁港鹽埔泊區建設客貨運專區，打造海岸新地標。（屏縣府提供）

2020-01-15 05:30:00

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府推動東港鹽埔漁港特定區發展，向中央爭取近兩億元經費打造客貨運專區建設計畫，未來可望成為和東港、大鵬灣相輝映的「海岸雙星」。

疏導遊客到鹽埔泊區搭船

鹽埔泊區十二年前完成擴建，港深腹地大可供百噸級漁船進出，適合發展交通航運，但多年來仍以漁船進出為主，在東港鎮的東琉線運量飽和下，二○一八年已開通「鹽埔琉球」航線分流，縣府並邀集交通部、航港局、漁業署及鵬管處召開跨部會議後，決定於東港鹽埔漁港的鹽埔泊區劃設客貨碼頭專區。

向交通部申請兩億元補助

屏東縣交通旅遊處指出，小琉球觀光蓬勃發展，除交通船流量飽和，東港候船室周邊每逢年過節就壅塞，為疏導遊客至鹽埔泊區搭船，向交通部申請補助經費近兩億元，將於漁港內客貨運專區建置跳港遊憩轉運站、海洋廣場、停車場及觀海平台等設施。

政院核定即動工 兩年完成

處長黃國維說，海洋廣場配合轉運站規劃休憩場域，並保留漁業使用彈性，遊客可從事觀賞海景甚至海釣，觀海平台規劃為海洋生物雕塑區，作為藝術及知識教育場所；「跳港遊憩轉運站」為三層樓建物，主要提供遊客候船、諮詢、觀景等服務，外部的停車場規劃六十八台小型車、一三五台機車及八輛遊覽車的停放空間，並增設公車候車區及計程車招呼站。

黃國維強調，該計畫可望為鹽埔泊區帶入更多人潮，待行政院核定就可動工，工程估計兩年內完成。

屏東縣政府將於東港鹽埔漁港鹽埔泊區建設客貨運專區，打造海岸新地標。（屏縣府提供）

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