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高屏溪河濱公園 禁玩遙控飛機

高屏溪河濱公園不能玩遙控飛機，但仍有玩家在操控。 （記者葉永騫攝）

高屏溪河濱公園不能玩遙控飛機，但仍有玩家在操控。 （記者葉永騫攝）

2019-11-10 05:30:00

〔記者葉永騫／屏東報導〕墾丁發生遙控飛機砸死民眾意外，高屏溪河濱公園玩遙控飛機也受到質疑，屏東縣政府交通旅遊處長黃國維表示，該地區是屏東空軍基地的禁限航區，違反規定可開罰。

屏縣府︰里港擬規劃競技場地

墾丁日前舉辦遙控滑翔機比賽時，發生砸死人意外事件，引發各界對遙控飛機的疑慮，尤其是高屏溪河濱公園假日時常有很多玩家前往競技，高速飛行的定翼飛機、直升機飛來飛去，吸引大眾目光。

屏東縣議員蔣月惠也認為，該地區屬於屏東空軍基地的飛航管制區，遙控飛機飛行不但影響飛安，也危及公園散步運動的民眾安全，要求縣府應該管一管。

黃國維表示，交通部已經對遙控飛機立法規範，新法將在明年實施，縣府也準備針對全縣可以飛行的場地進行規劃，目前已選定里港鄉，高屏溪河濱公園本來就是禁限飛行區，只要發現就會取締及開罰。

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